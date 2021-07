Avete mai visto i profili social di Manuela Carriero, la ‘fidanzata’ in Temptation Island 2021? In tanti cercano il suo nome su Instagram e Facebook: vi sveliamo tutto!

Questa sera in onda su Canale 5 c’è il penultimo appuntamento con Temptation Island. Tra le coppie che hanno fatto chiacchierare di più c’è sicuramente il nome di Manuela e Stefano. Entrambi hanno intrapreso una conoscenza con i single del villaggio: quale sarà la loro sorte? Usciranno insieme o si lasceranno proprio nel programma condotto da Filippo Bisciglia? Intanto, la curiosità di conoscere qualcosa in più sulla fidanzata Manuela è tanta: siamo qui per svelarvi qualche info sui suoi profili social. In tanti lo cercano!

Leggi anche Temptation Island, Manuela e Stefano sono la terza coppia: “È la sua ultima possibilità”, lei ha scoperto dei tradimenti

Temptation Island Manuela Carriero: avete visto i suoi profili social? Pubblica foto da urlo!

Manuela Carriero è la fidanzata del villaggio dei sentimenti che sta facendo tanto chiacchierare il pubblico di Temptation Island. La pugliese ha attirato l’attenzione del single Luciano: come andrà a finire il suo percorso nel programma? La curiosità è tanta ma nel frattempo, vi sveliamo qualche info sul suo conto!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Manuela Carriero ha sia un profilo Instagram che uno Facebook: in entrambi però mantiene molto private le sue cose. Mentre sull’account Instagram non possiamo vedere le sue foto perchè privato, su Facebook scopriamo qualche dettaglio sul suo conto!

Nelle informazioni leggiamo che lavora presso un negozio di un famoso brand di abbigliamento, parliamo di Bershka. La fidanzata di Stefano in Temptation Island inoltre su Facebook pubblica foto di sé davvero spettacolari: eccola qui in un selfie scattato nel 2020, è davvero bellissima!

Leggi anche Manuela e Stefano stanno ancora insieme dopo Temptation Island? Clamorosa segnalazione

Potrebbe aprire il suo profilo Instagram una volta terminata l’esperienza a Temptation Island? In tanti vorrebbero curiosare nel suo profilo social!