Paolo Bonolis, emerge il perché della fine della storia con Laura Freddi: “Non una questione d’amore”

Intervistata dal settimanale Di Più, Laura Freddi parla della rottura sentimentale con Paolo Bonolis: cosa accadde davvero.

Paolo Bonolis è da molti anni felice accanto a sua moglie Sonia Bruganelli: i due hanno dato vita ad una splendida famiglia arricchita dalla presenza dei loro tre figli. Il famoso e amatissimo conduttore ha avuto un precedente matrimonio, quello con la psicologa americana Diane Zoeller, con la quale ha avuto due figli quando era ancora molto giovane.

Leggi anche——>>>Paolo Bonolis, “mo’ sono c***i tuoi”: il commento non sfugge affatto

Dopo il primo divorzio, come tutti sanno, nel 1990 Bonolis iniziò una storia importante con Laura Freddi: entrambi sono stati volti dello storico programma Non è la Rai, lui come conduttore, lei nell’esercito delle cento ragazze protagoniste.

Una storia che fece sognare il pubblico, il quale sperava in un lieto fine tra loro. Nel 1995, Bonolis e la Freddi però si lasciarono. Ciascuno prese strade diverse e oggi sono entrambi felici, ma quale fu il vero motivo della rottura? Lo ha rivelato Laura nel corso di un’intervista a Di Più.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Paolo Bonolis e Laura Freddi: rivelato il motivo della rottura

Dopo aver divorziato dall’imprenditore Claudio Casavecchia, dal 2013 la bionda showgirl è in coppia col fisioterapista della Nazionale di beach volley, Leonardo D’Amico. I due hanno una figlia di tre anni, Ginevra, e hanno intenzione di convolare a nozze nel 2022.

Leggi anche——>>>Paolo Bonolis, sua moglie Sonia svela un ‘retroscena’ di coppia: “Sa che mi parte l’embolo”