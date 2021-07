Federico Bernardeschi, quella follia d’amore per Veronica Ciardi: lo fece davvero, incredibile!

Il folle gesto d’amore di Federico Bernardeschi per Veronica Ciardi, diventata da poco sua moglie: tra loro era un momento difficile.

La notizia del matrimonio tra il campione Federico Bernardeschi e l’ex gieffina Veronica Ciardi ha riempito le pagine di giornali e siti web: non poteva essere diversamente, dato il recente trionfo del calciatore toscano con la Nazionale azzurra agli Europei di quest’anno e l’affetto che ancora lega migliaia di fan all’ex concorrente del famosissimo reality di Canale 5.

Leggi anche——->>>Grande Fratello, si sposano! Fiori d’arancio per l’ex concorrente e il difensore della Nazionale azzurra

I due sono insieme dal 2016, quando si incontrarono per prima volta a Formentera. Un rapporto intenso in cui non sono mancati però momenti di crisi che li hanno separati più di una volta. “Quando abbiamo iniziato a stare insieme, ho avuto paura e ho fatto subito un passo indietro. Sono uno spirito libero, per la prima volta ho avuto paura. Ma lui non ha mollato”, ha raccontato Veronica in una recentissima intervista al settimanale Chi. Federico ha poi rivelato al giornale diretto da Alfonso Signorini la follia d’amore fatta per riportarla a sé. Scopriamo come andarono le cose!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Federico Bernardeschi, il romantico gesto per riconquistare Veronica Ciardi: che meraviglia!

Insieme da 5 anni, il giocatore e l’ex del GF sono già genitori di due bambine. Sempre nel corso dell’intervista rilasciata a Chi, hanno appena annunciato che stanno per avere anche il loro terzo figlio.

Leggi anche——->>>Sarah Nile assente al matrimonio di Veronica Ciardi: le durissime parole dell’ex gieffina sul mancato invito

Come dicevamo, Bernardeschi per riconquistare l’amata fece un gesto molto significativo: “Quando ho capito che se ne stava andando per paura, quando ha iniziato a non rispondermi al telefono, ho preso un gommone da Ibiza e sono andato a rapirla a Formentera. Da quel momento abbiamo iniziato a vivere davvero”, ha raccontato.

Anche dopo la proposta di matrimonio ricevuta alle Bahamas due anni fa, la Ciardi sentì di dover fare un passo indietro, ma anche in quell’occasione l’amore vinse su ogni reticenza.