È arrivato il momento del falò di confronto a Temptation Island tra Manuela e Stefano: lei, però, lo prende a schiaffi, cos’è successo.

È tempo di tirare le somme a Temptation Island. E così, dopo ben sei puntate, è giunto il momento per le due coppie di incontrarsi nuovamente. E di vedere cosa fare della loro storia d’amore. Tanta attesa ed ansia, però, c’è per l’incontro tra Stefano e Manuela. Cosa ne sarà di loro? La coppia riuscirà ad uscire più forte di prima dal villaggio? Chi lo sa! Una cosa, però, è certa: nel corso del loro incontro, voleranno schiaffi. E, badate bene, nel vero senso della parola! Come mostrato dall’anteprima mandata in onda, Manuela ha letteralmente preso a schiaffi il suo compagno proprio durante il loro falò finale.

Leggi anche –> Temptation Island, com’è finita tra le coppie dopo il programma

Era l’incontro che più attendevamo di questa ottava edizione di Temptation Island ed adesso manca davvero pochissimo. Tra qualche istante, quindi, Manuela e Stefano si incontreranno alla fine dei 21 giorni canonici stabiliti dal programma. E capiranno cosa fare del loro rapporto. Cosa succederà? Staremo a vedere! Anche se, vi anticipiamo, sarà un falò davvero scoppiettante. Perché? Scopriamolo!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Temptation Island: Manuela incontra Stefano, ma lo schiaffeggia

Sapevamo che questa ultima puntata di Temptation Island sarebbe stata indimenticabile ed imperdibile. E, in effetti, è stato proprio così. E, badate bene, lo è stato fin dal primo momento. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: Manuela ha preso a schiaffi il suo fidanzato Stefano nel corso del loro falò di confronto.

Leggi anche –> Temptation Island, Davide: è successo subito dopo la puntata, colpo di scena

Al momento, sia chiaro, non abbiamo moltissime notizie in merito. Anche perché, fino a questo momento, è stata mandata una piccola anteprima. Supponiamo, dato il corso degli eventi, che il giovane abbia visto per la prima volta il bacio tra la sua compagna e il single Luciano. E che, quindi, abbia avuto una reazione. Tanto da suscitare quella di Manuela.

Cosa ne sarà, quindi? Immaginiamo che, dopo il falò di confronto, Manuela e Stefano si siano detti ‘addio’. A questo punto, però, ci chiediamo: saranno usciti con i rispettivi single? Staremo a vedere!