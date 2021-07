Vedere la casa in cui vive Vincenzo Salemme a 64 anni ti lascerà senza parole

Avete mai visto dove vive l’amatissimo attore Vincenzo Salemme? Vedere la sua casa vi lascerà senza parole.

Amatissimo attore, ma anche comico, commediografo, regista e sceneggiatore, Vincenzo Salemme non smette mai di sorprenderci. E’ stato scritturato nel 1976 dalla compagnia teatrale di Tato Russo. Il debutto come attore avviene nella commedia Ballata e morte di un capitano del popolo. Salemme, negli anni, ha saputo farsi strada con il suo immenso talento, dote che lo contraddistingue a pieno.

L’attore è molto attivo sui social, il suo profilo instagram conta di ben oltre i 200 mila follower. Per questo, niente può sfuggire e ogni post viene accolto da numerosi like e commenti. Proprio attraverso i suoi post social è possibile vedere alcuni spazi della sua casa: l’avete mai vista? E’ molto particolare!

Vincenzo Salemme, la sua casa è un sogno: vederla vi lascerà senza parole

Come tutti i personaggi del mondo dello spettacolo, anche Vincenzo Salemme è molto attivo sui social. Con un seguito di ben oltre i 200 mila follower, riscontra sempre una certa attenzione. I suoi fan lo abbracciano con numerosi like e commenti.

Proprio attraverso il suo canale social, e in particolare osservando con attenzione le immagini e i video che rende noti, è possibile osservare alcuni spazi della sua casa. Avete mai visto dove vive? La sua dimora a Napoli è bellissima. Come potete osservare, qui, in basso, vediamo l’attore cimentarsi nella preparazione di qualche pietanza.

La sua cucina è ricca di utensili, infatti, alle pareti, sono ben evidenti.

Sono molti i video che Salemme rende noti mentre è intento in cucina a preparare qualcosa da mangiare. La passione per i fornelli è visibile ad ogni post, e non manca mai quel sano divertimento.

In questa foto, invece, possiamo intravedere il soggiorno, con dietro una libreria, con tantissimi libri. Osservando i dettagli, notiamo che le pareti sono di colore bianco, come anche in cucina.

Che dire, la casa di Vincenzo Salemme, o almeno alcuni piccoli spazi che siamo riusciti a vedere, sono molto belli e particolari.