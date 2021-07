A Domenica Live la cantante racconta il dramma della scomparsa della figlia avuta con Edoardo Vianello

Ospite di Barbara D’Urso, la famosa cantante parla della prematura morte di sua figlia, frutto dell’amore con Edoardo Vianello.

La morte di Susanna, figlia di Edoardo Vianello, è avvenuta l’anno scorso nella notte tra il 6 e il 7 aprile mentre si trovava ricoverata in una clinica di Roma per un tumore.

La 49enne era una speaker radiofonica di Radio Italia Anni 60 ed aveva un figlio di 23 anni. Sua madre è Wilma Goich, con la quale Vianello era convolato a nozze nel 1967. La nota cantante ha raccontato a Domenica Live il dramma vissuto: un lutto devastante, insuperabile per dei genitori.

Vediamo cosa ha raccontato l’artista ai microfoni di Barbara D’Urso.

Wilma Goich parla della dolorosa perdita di Susanna, nata dal matrimonio con Edoardo Vianello

Intervistata nel salotto di Domenica Live, la Goich ha cercato di spiegare le dolorosissime emozioni che l’hanno travolta da quando si è verificata la tragedia. “Il dolore c’è e non passerà mai…Questi dolori non si metabolizzano, non puoi. Sai, uno dice: ‘Tu sei forte’. Non è vero. Uno cerca di essere forte perché devi andare avanti, perché comunque la vita continua, devi fare qualcosa sennò muori pure tu. Io ho un nipote, Gian Lorenzo, che amo da morire e che ha 23 anni. Un ragazzo d’oro, meraviglioso”.

Una malattia lampo, che si è portata via Susanna nel giro di un mese: la speaker l’aveva scoperto grazie ad una TAC a cui si era sottoposta a causa di una sciatica. Le diagnosticato un tumore al polmone e dopo una settimana dal ricovero è morta.

“Io non lo sapevo, Edoardo già lo sapeva perché il dottore quando ha visto la TAC ha detto ‘Io prevedo tre, quattro mesi di vita’, ma a me non l’hanno detto perché sapendo come sono io, che potevo far capire qualcosa, non mi hanno detto niente quindi né io né lei sapevamo. Immagino la sofferenza di Edoardo”.

La cantante ha ammesso di parlare di questo dolore con Vianello: questo dolore così terribile li ha riavvicinati molto, ha spiegato la Goich.