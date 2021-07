Vi ricordate di Luca Dorigo? Sta attraversando un momento davvero difficile: l’ha raccontato soltanto adesso

Chi si ricorda di Luca Dorigo? È divenuto famoso nel 2005 quando ha partecipato come tronista a Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Dopo l’esperienza nel programma della De Filippi, è divenuto un deejay di successo. Ha preso parte, inoltre, ad alcune trasmissioni televisive, come Quelli che il calcio, Un due tre… stalla! e Reality Game. Ha recitato anche al cinema nel film Good as you, oltre ad aver posato nel 2018 per un calendario senza veli.

Luca Dorigo, momento difficilissimo: l’ha raccontato solo adesso

Dorigo è stato uno dei tronisti di Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Il ragazzo ha vestito i panni del tronista nel 2005 e in quell’occasione la sua scelta fu Amalia Roseti. La loro storia d’amore, però, durò veramente poco.

Dopo l’esperienza nel dating show di Canale 5, Dorigo è divenuto un deejay di successo e si è esibito in moltissimi locali importanti. Dall’inizio della pandemia, però, le discoteche sono state chiuse e la categoria dei deejay è risultata essere una delle più colpite dalla crisi.

L’ex tronista, in un’intervista rilasciata a Fanpage, ha dichiarato: “Sono inca**ato nero perché incontro molte difficoltà. Mi adatto e cerco di trovare altre soluzioni”. Da quando le discoteche hanno chiuso, infatti, Dorigo sta lavorando come parquettista: “Saltuariamente faccio dei lavoretti per arrotondare o vado a dare una mano a un amico che fa il parquettista. Non ci trovo niente di male. Sono passato da avere venti serate al mese, ad averne cinque se mi va bene e a metà della metà del compenso”.