Battiti Live, chi è Lil Jolie: scopriamo qualcosa in più sulla giovanissima e bravissima cantante.

Una nuova puntata di Battiti Live andrà in onda questa sera. Siamo arrivati al terzo appuntamento di questo evento musicale. Al timone abbiamo ritrovato anche quest’anno Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.

I due conduttori stanno portando avanti la kermesse in modo eccellente, e i risultati sono ben evidenti. Il merito si deve alla loro simpatia e semplicità, ma, ovviamente, anche ai numerosi artisti che ogni volta arrivano sul palco. Tra gli artisti presenti questa sera, avremo modo di ascoltare anche la giovane Lili Jolie: ma cosa sappiamo di lei? Scopriamo qualcosa in più.

Chi è la cantante Lil Jolie: età, da dove viene, perchè si chiama così

Manca sempre meno e anche questa sera, giovedì 29 luglio, avremo modo di farci travolgere dalla musica di Battiti Live. L’evento musicale che si svolge nelle piazze della Puglia, vede la partecipazione di artisti italiani ma anche internazionali. A quanto pare, come vi abbiamo anticipato, tra gli ospiti presenti che si esibiranno sul palco, ci sarà anche Lil Jolie. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Classe 2000, è originaria della provincia di Caserta. Il suo nome è Angela Ciancio. La scelta di cambiarlo nasconde un motivo ben chiaro: conoscete il perchè? Sembrerebbe che il suo nome d’arte sia un omaggio all’attrice americana Angelina Jolie, di cui è una grande fan. Fin da bambina nutre una forte passione per la musica, e inizia a 5 anni a suonare la chitarra. Ha cominciato a suonare in una band esibendosi sui brani più famosi dei Pink Floyd e Guns N’ Roses.

Il suo primo singolo ufficiale è stato pubblicato nel 2019, Farsi male, dopo aver firmato un contratto con la Warner. Per quanto riguarda la sua vita privata, sembrerebbe che Lili viva in Campania, con i suoi genitori. Mentre, per quanto riguarda la sua vita sentimentale, niente è trapelato.

Questa sera la sua voce ci avvolgerà, perchè, lo sappiamo, è pazzesca!