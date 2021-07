Bob Odenkirk ricoverato dopo un malore sul set di Better Call Saul: come sta adesso l’attore di Breaking Bad e del suo spin off.

Una notizia che ha letteralmente gettato nel panico i fan di tutto il mondo. Nelle prime ore di ieri, Bob Odenkirk è stato colpito da un malore sul set di Better Call Saul. L’attore statunitense sta girando l’ultimo capitolo dello spin off di Breaking Bad, del quale è il protagonista. Proprio durante le riprese ha avuto un problema di salute, inizialmente definito un ‘collasso’. L’attore è stato ricoverato d’urgenza nell’ospedale di Abuquerque e per diverse ore non sono trapelate notizie.

Solo nella tarda serata di ieri sono arrivati aggiornamenti, attraverso le dichiarazioni dei suoi rappresentanti alla NBC News. Bob ha avuto un “incidente cardiaco” e al momento le sue condizioni sono stabili. In seguito i dettagli.

Bob Odenkirk ricoverato dopo un malore sul set di Better Call Saul: ora è in condizioni stabili

Dopo ore di ansia e preoccupazione, arrivano notizie positive sull’amatissimo attore Bob Odenkirk. L’attore, colpito da un malore sul set di Better Call Saul, si sta riprendendo, come ha scritto anche il figlio Nate su Twitter: “Starà bene“. Tutto fa pensare che il peggio sia passato. Una paura immensa per i fan, che per ore interminabili non hanno avuto notizie o aggiornamenti sulle condizioni dell’attore. Che, come specificato dai suoi rappresentanti, ha avuto un problema di cuore. Attraverso il comunicato, gli Odenkirk hanno rigraziato medici e infermieri che si sono presi cura di lui, ma anche la troupe e tutto il cast per la vicinanza. Infine i fan, tantissimi, che si sono stretti intorno a lui seppur virtualmente.

Sui social, milioni di post dedicati al mitico Saul Goodman: dai suoi colleghi Bryan Craston e Aaron Paul agli innumerevoli fan, l’auguri è quello di una velocissima guarigione per l’attore 58 enne. Non possiamo che unirci a tutti loro e sperare di rivedere presto sul set il mitico Saul: “It’s all good, man!”