Chiara Nasti, drastica decisione: “È giusto che io lo faccia”, cosa è successo alla famosa influencer napoletana?

È una delle influencer più amate e seguite sui social: il suo profilo Instagram ha ben un milione e 900 mila followers. Ed è proprio lì che, qualche ora fa, la bellissima Chiara Nasti ha pubblicato un messaggio davvero inaspettato. Una decisione improvvisa, quella della 23 enne napoletana, che ha spiazzato i fan che la seguono.

Scopriamo insieme le sue parole e cosa ha spinto la Nasti a fare questa scelta, decisamente inaspettata, soprattutto per una influencer.

Chiara Nasti, arriva una drastica decisione: “Voglio ritrovarmi nella maniera più serena possibile”

Chiara Nasti ha deciso di prendersi una pausa dai social. Ad annunciarlo è stata proprio lei, attraverso il suo seguitissimo canale di Instagram, dal nickname “Nastilove”. Con un lungo post condiviso nella giornata di ieri, la napoletana ha spiegato di aver bisogno di un po’ di tempo per ritrovare se stessa e fare ciò che fa stare bene lei.

“In questi anni non ho mai pensato al 100% a me, ho sempre messo davanti le mia amicizie, le persone che amo come giusto che sia, tralasciando un po’ me, sempre di più…”. Per questo motivo, Chiara esprime il desiderio di volersi “ritrovare” e, per farlo, ha scelto di allontanarsi per un po’ da internet e dal mondo social. Ecco il messaggio condiviso:

Chiara spiega di aver rimandato questa scelta per non deludere chi le stava intorno, ma adesso è arrivato il momento di pensare a “Chiara”. In poco tempo il post è stato invaso dai messaggi di affetto di fan e amici. E non può mancare quello di Enzo Nasti, papà della giovane influencer, sempre pronto a supportarla e sostenerla: “Ti amo da morire, sei una grande”. Non possiamo che unirci a tutti loro e augurare a Chiara di ritrovare tutta la serenità di cui a bisogno. A presto!