Battiti Live, chi è Purple Disco Machine: età, carriera e significato del suo nome d’arte

Battiti Live, sul palco questa sera ci sarà anche Purple Disco Machine: chi è, età, carriera e significato del nome d’arte.

Pronti a scatenarvi al ritmo delle hit più belle dell’estate 2021? Questa sera, eccezionalmente di giovedì, andrà in onda il terzo appuntamento con Battiti Live, lo show musicale di Radio Norba, condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Una serata tutta da vivere, durante la quale saliranno sul palco gli artisti più amati del momento. Tra cui Purple Disco Machine, che ci farà ascoltare due dei brani più ascoltati e ballati degli ultimi anni.

Il vero nome del disc jockey e produttore tedesco è Tino Piontek, ma sapete perché ha scelto questo nome d’arte? Ve lo sveliamo subito!

A Battiti Live anche Purple Disco Machine: sapete perché ha scelto di chiamarsi così?

Manca pochissimo all’inizio della terza puntata di Battiti Live. Il programma musica dell’estate è pronto a tenervi compagnia anche questa sera, con la musica più bella del 2021. Tra gli artisti che si esibiranno sul palco di Otranto c’è anche il tedesco Purple Disco Machine. 41 anni, l’artista ci farà ascoltare Fireworks, una delle canzoni più belle di questa estate, in collaborazione con Moss Kena. Ma non solo: canterà anche Hypnotized, il brano che ha fatto impazzire tutti nel 2020!

Ma sapete cosa si nasconde dietro al suo nome d’arte? Ebbene, ben due sue grandi passioni, che ha unito in un unico nome: quella per Prince e per Miami Sound Machine, gruppo musicale che rese famosa Gloria Estefan. Un retroscena che non tutti conoscevano!

Non ci resta che attendere l’inizio di questo terzo, attesissimo, appuntamento con Battiti Live. Tanti gli artisti che si esibiranno questa sera: tra gli altri, Giusy Ferreri, Bob Sinclair, Clementino, Fred De Palma, Gaia, Arisa, Mahmood, Emma e Aiello. Insomma, una serata tutta da vivere. Appuntamento su Italia Uno, in prima serata!