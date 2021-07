Raimondo Todaro ha salutato per sempre Ballando con le Stelle: arriva la reazione di Milly Carlucci, l’amarissimo sfogo sui social.

Una notizia davvero sconcertante: dopo ben 12 anni, Raimondo Todaro ha abbandonato Ballando con le Stelle. Proprio qualche ora fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina social ufficiale, il simpaticissimo ballerino ha annunciato al suo pubblico social questa decisione ‘choc’, spiazzando completamente tutti. Soltanto qualche mese, come ricorderete, abbiamo visto il buon Todaro esibirsi e divertirsi sul palco del programma in compagnia di Elisa Isoardi. Adesso, a distanza di qualche mese, Raimondo ha comunicato il suo ‘addio’ al programma. Una decisione davvero inaspettata, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha lasciato interdetti davvero tutti. In primis, Milly Carlucci.

Proprio qualche ora fa, a distanza di pochissimo tempo dall’annuncio incredibile di Raimondo Todaro, è arrivata la tanto attesa reazione della padrona di casa di Ballando con le Stelle. È proprio sul suo canale social ufficiale che, infatti, la bella Carlucci si è lasciata andare ad un vero e proprio amaro sfogo in merito.

Milly Carlucci commenta l’addio di Raimondo Todaro: “Sarebbe stato carino guardarsi negli occhi”

“Ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide, consapevole e grato per gli strumenti che Ballando e Milly mi hanno dato”, è proprio con queste esatte parole che Raimondo Todaro ha comunicato al suo pubblico l’addio a ‘Ballando con le Stelle’. Dopo ben 12 anni ed un percorso di formazione e maturità davvero incredibile, il ballerino ha salutato tutti. E si è detto grato di tutto quello che ha vissuto nel programma di Rai Uno.

Come l’avrà presa, però, Milly Carlucci questa decisione? Ebbene: pochissime ore fa, è arrivata la sua tanto attesa reazione. Tramite un amarissimo sfogo social, la padrona di casa di ‘Ballando con le stelle’ ha espresso la sua opinione. “Stamattina con un po’ di delusione ho visto il suo post”, ha iniziato a dire la conduttrice televisiva. Svelando, inoltre, di sapere da circa un mese che il simpaticissimo siciliano fosse in trattative con un’altra azienda. E che “sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi, è così che fanno gli amici”.

Insomma, uno sfogo decisamente amaro, non c’è che dire. Nonostante questo, però, Milly Carlucci ha augurato tutto il bene al buon Todaro.