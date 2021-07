Elisabetta Gregoraci a Battiti Live, la tutina in pelle blu incanta tutti: i dettagli del suo look, sfoggiato per la terza puntata dello show musicale.

Ci siamo! Manca pochissimo all’inizio di una nuova puntata di Battiti Live. Si tratta del terzo appuntamento con l’evento musicale di Radio Norba, condotto ancora una volta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima, dopo l’esperienza nella casa del GF Vip 5, può contare su un numero ancora più ampio di fan, che la seguono e la sostengono con affetto. E che non vedono l’ora di ammirare i look scelti dalla splendida showgirl calabrese. Questa sera, ad esempio, la Gregoraci sfoggerà una micro tuta in pelle blu elettrico che non passa affatto inosservata.

Le serate di Battiti Live, come è noto, sono state registrate circa un mese fa, pertanto sono già apparse le foto del look della conduttrice. Siete curiosi di sapere di più su questa meravigliosa jumpsuit? Ecco i dettagli del suo look.

Elisabetta Gregoraci, micro tutina in pelle blu per la terza puntata di Battiti Live: tutti i dettagli del suo look

Tenetevi forte perché questa sera Elisabetta Gregoraci incanterà tutti col suo look, scelto per la terza puntata di Battiti Live. La showgirl calabrese indosserà una mini tutina che mette in risalto le sue splendide gambe e il suo fisico statuario.

Curiosi di sapere di più sul suo abito? Si tratta di una tutina a fascia, senza bretelle, con scollatura ampia: sotto shorts cortissimi. Il marchio? È un capo firmato Balde, come potrete notare anche sulla pagina ufficiale del brand, che ha repostato il look della conduttrice. Che, per completare l’outifit, non ha potuto rinunciare a decolletè con tacco altissimo!

Per ammirare nel dettaglio il look di Elisabetta Gregoraci non potete non seguire la puntata di questa sera: tutti sintonizzati su Italia Uno, ci sarà da scatenarsi con le hit più belle dell’estate!