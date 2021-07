Impossibile dimenticare la storia drammatica di Octavia nella settima stagione di ‘Vite al Limite’: oggi è letteralmente cambiata, eccola.

Tra tutte le storie che sono state raccontate in queste nove edizioni di ‘Vite al Limite’, quella incentrata su Octavia vale la pena di essere raccontata. Entrata a far parte del programma nel corso della sua settima stagione, la simpaticissima Gahans ha saputo catturare l’attenzione del pubblico in un vero e proprio batter baleno. E il motivo, diciamoci la verità, non è affatto difficile da comprendere. Poco più che quarantenne e con un peso che raggiungeva i 300 kg, la donna aveva le spalle una storia piuttosto drammatica. Ed è proprio per questo motivo che, così come la maggior parte dei suoi ‘colleghi’, anche lei era solita rigettare tutte le sue frustrazioni nel cibo.

All’età di 40 anni, quindi, Octavia supera un peso di 300 kg. Ed è, purtroppo, costretta a stare rinchiusa nella sua stanza letteralmente immobilizzata a letto. Da qui, quindi, decide di affidare la propria vita nelle mani del dottor Nowzaradan. Com’è cambiata, però, oggi la bella Octavia? Sono trascorsi 3 anni dalla sua partecipazione al programma, ma sapete com’è diventata? Stenterete a crederci!

Octavia di Vite al Limite, com’è diventata oggi? Impossibile riconoscerla

Prima di presentarvi com’è diventata oggi Octavia dopo Vite al Limite, e vi assicuriamo che resterete davvero di stucco, vi riproponiamo la sua storia. Poco fa, infatti, vi abbiamo detto che la donna aveva alle spalle un passato piuttosto drammatico. Ed è davvero così. Stando a quanto si apprende dal web, infatti, non soltanto sembrerebbe che la donna abbia avuto un’infanzia difficile a causa dei suoi genitori, ma che sia stata anche violentata all’età di 40 anni. Si legge che Octavia abbia avuto un patrigno piuttosto violento. E che non mancava di picchiare la donna. Ma non solo. All’età di 20, come dicevamo, la Guhans è stata violentata. E, dopo la morte di sua madre, la sua condizione psico-fisica è letteralmente peggiorata.

Insomma, si può chiaramente comprendere che Octavia aveva bisogno di aiuto. E così ha deciso di rivolgersi al dottor Nowzaradan. Il suo percorso è stato davvero encomiabile. Non soltanto la donna, infatti, a fine anno, ha perso metà del suo peso iniziale, ma è anche riuscita a continuare a mantenersi in forma una volta spenti i riflettori. Eccola oggi.

