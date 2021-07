Ad Amici 2021 ci sarà anche lei: “Maria De Filippi mi ha voluto”, di seguito vi diciamo di chi stiamo parlando

Amici è uno dei talent show più amati, oltre che più longevi, della televisione italiana. La trasmissione, in onda per la prima volta il 14 settembre 2002 su Canale 5, è ideato e condotta da Maria De Filippi.

Il programma inizialmente si chiamava Saranno Famosi, ma dal gennaio 2003 il nome è stato cambiato. Il programma si suddivide in due fasi: la fase pomeridiana, da ottobre a gennaio, e la fase serale, da marzo a maggio. Alla trasmissione partecipano circa venti concorrenti tra cantanti e ballerini.

Amici 2021, arriva la conferma: ci sarà anche lei

La ventunesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi è in cantiere. I casting sono aperti da tempo e presto sarà formata anche la classe. Nel frattempo, Maria De Filippi sta scegliendo il cast intero della nuova edizione. Saranno confermati ovviamente i pilastri del programma, ovvero i professori Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Aria di riconferma anche per Arisa.

Dovrebbe esserci anche Lorella Cuccarini: il suo nome era in dubbio nelle settimane scorse, ma adesso pare che la presenza della showgirl sia ufficiale. In un’intervista al settimanale Oggi, infatti, la Cuccarini ha dichiarato: “Maria De Filippi mi ha appena confermata nel cast della prossima edizione di Amici. Un’esperienza eccezionale, che mi mette in gioco come persona oltre che come professionista”.

Mamma chioccia, com’è stata soprannominata dai suoi allievi, ci sarà dunque nella prossima edizione di Amici, al via da settembre su Canale 5. Resta da capire se sarà confermata anche Anna Pettinelli o se al suo posto ci sarà qualcun altro. Nelle ultime ore è stato fatto il nome di Alberto Urso, ma al momento resta un’indiscrezione e come tale da prendere con le pinze.