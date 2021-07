Carlo Conti da giovanissimo: mai visto così prima d’ora, clamoroso!

Carlo Conti da giovanissimo: mai visto così prima d’ora, la foto ricordo del conduttore vi lascerà senza parole.

È uno dei conduttori più amati ed apprezzati in assoluto. Ben presto tornerà in onda con una nuova edizione di Tale e Quale Show, il programma Rai dedicato alle imitazioni. Si, parliamo proprio di Carlo Conti, da ormai tantissimi anni uno dei volti principali del nostro piccolo schermo. Oggi lo conosciamo tutti, ma ricordate com’era il conduttore fiorentino da giovanissimo?

Spulciando sul suo canale social ufficiale, è possibile trovare alcune foto ricordo che vi lasceranno davvero senza parole! Come quella che vi mostreremo, in cui Conti è davvero giovanissimo. Pronti a fare un tuffo nel passato?

Carlo Conti da giovanissimo: stenterete a riconoscerlo in questo scatto condiviso sui social

Oggi lo conosciamo benissimo, ma in quanti ricordano com’era Carlo Conti tanti e tanti anni fa? Ebbene, a mostrarsi da giovanissimo è proprio lui, molto spesso, sui suoi canali social. Qualche anno fa, il conduttore fiorentino ha condiviso uno scatto che risale ad un bel po’ di anni fa, in bianco e nero. Al suo fianco, due grandi amici oltre che colleghi: Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni.

Siete curiosi di vedere come sono cambiati negli anni? Ecco la foto ricordo che vi emozionerà:

Eh si, erano davvero giovanissimi! Un’amicizia che li lega da tantissimo, ma anche tantissime collaborazioni lavorative sul palco. E voi, avevate mai visto questo scatto?

Tale e Quale Show 2021: il cast completo

Ebbene si, Tale e Quale Show sta per ripartire! La prima puntata dell’edizione 2021 andrà in onda il 17 settembre, salvo cambiamenti dell’ultima ora. Il cast è davvero stellare: Alba Parietti, Ciro Priello, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando, Federica Nargi, Biagio Izzo, Francesca Alotta, Dennis Fantina, I gemelli di Guidonia e Deborah Johnson. Insomma, sarà un’edizione tutta da vivere! Voi per chi farete il tifo?