Elena Sofia Ricci, il dramma vissuto: “In bilico su quei binari”, retroscena da brividi

Il drammatico retroscena nella vita di Elena Sofia Ricci, una delle attrici più belle e in gamba del panorama artistico italiano.

Dagli anni ’80 è uno dei volti più amati del cinema e delle serie tv: incantevole e talentuosa, Elena Sofia Ricci è un’attrice dalla carriera intensa e importante.

Figlia di uno storico e di una famosa scenografa, si chiama in realtà Elena Sofia Barucchieri, ma come nome d’arte ha scelto quello di sua madre. Cinquantanove anni ma ancora bella come il sole, Elena è nata a Firenze ed ha trascorso una giovinezza turbolenta, come ha raccontato lei stessa.

Difficile da immaginare per una delle protagoniste più amate della tv, ma nel suo passato c’è un retroscena davvero doloroso: scopriamo di cosa si tratta.

Elena Sofia Ricci, nessuno lo avrebbe mai immaginato: il retroscena che ha segnato il suo passato

Intervistata da Vanity Fair, l’amatissima attrice ha raccontato: “Io a 20 anni ero in bilico su quei binari, sono caduta e ricaduta, sui cofani delle macchine, per terra, in letti sbagliati, fra braccia anaffettive. Oggi se mi volto indietro vedo dieci inferni e penso di essere stata molto fortunata a non precipitare del tutto“.

Una confessione davvero inaspettata, che Elena Sofia ha voluto condividere col suo affezionatissimo pubblico: da giovane ha dovuto lottare per liberarsi della dipendenza da sigarette, alcol, e amori sbagliati. Oggi però è una donna felice accanto a suo marito Stefano Mainetti col quale ha avuto la seconda figlia, Maria.

Da una relazione precedente con Pino Quartullo è nata infatti la sua primogenita Emma.