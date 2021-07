In questo scatto era giovanissimo, oggi il conduttore è molto amato e l’abbiamo visto negli ultimi anni al timone del famoso reality.

Uno scatto del passato reso noto sul suo profilo instagram, soltanto qualche settimana fa. L’immagine è stata scattata negli anni ’90, quando, il conduttore era giovanissimo. A corredo, le sue parole, fanno intendere che la foto è stata ritrovata da una sua amica.

“Io da giovanissimo negli anni ’90 con i capelli tinti di grigio-argento“, ha scritto in aggiunta l’amatissimo presentatore. Vi anticipiamo, è sicuramente uno dei conduttori più amati e apprezzati della televisione italiana. Talentuoso e spontaneo, riesce, con il suo umorismo, ha portare nelle nostre case una ventata di semplicità, e tantissime risate. Esattamente dal 2013 lo vediamo alla conduzione del famosissimo e seguitissimo reality, dove l’avventura è al centro dell’attenzione. Ma esattamente di quale programma stiamo parlando? E chi è fotografato nello scatto? Siete curiosi di scoprirlo? Seguiteci, vi sveliamo la sua identità!

Uno scatto del passato che ha sorpreso i fan: capelli grigio-argento, il conduttore era giovanissimo

Vi abbiamo svelato che in questo scatto è fotografato un bravissimo e amatissimo conduttore, ma non solo, è anche un opinionista, e conduttore radiofonico. Ha iniziato a lavorare in televisione nel 2001 nel programma Chiambretti C’è, trasmesso su Rai due. Dopo varie collaborazioni e importanti lavoro, è approdato, nel 2013, al timone di un seguitissimo reality.

Ma di quale stiamo parlando? Il programma in questione è Pechino Express! Adesso, dopo questo importantissimo indizio, siamo sicuri, avrete capito chi è. Ebbene sì, nella foto resa nota sul suo canale social, vediamo il bravissimo e amatissimo Costantino della Gherardesca. Come è evidente, negli anni ’90, ha portato i capelli grigio-argento.

L’avreste mai riconosciuto? Osservando con attenzione, il conduttore non è cambiato moltissimo, a parte la lunghezza dei suoi capelli. Costantino, dal 2013, è al timone di Pechino Express, e ci sta letteralmente conquistando. Il reality è pazzesco, ricco di avventura e di ‘sfide’, una corsa contro il tempo per arrivare ad essere primi, andando alla scoperta di posti nuovi. E lui, Della Gherardesca, con il suo umorismo, non smette di stupirci!