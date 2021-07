Sapete che auto guida Jeff Bezos? L’uomo più ricco al mondo, fondatore di Amazon, ha lasciato tutti di stucco dopo questa scoperta!

E’ uno dei più grandi imprenditori di tutto il mondo. Jeff Bezos, classe ’64, è il fondatore e presidente di Amazon, l’enorme società di commercio elettronico. Secondo Forbes è lui l’uomo più ricco al mondo con un patrimonio stimato di 205 miliardi di dollari: la sua ex moglie, MacKenzie Tuttle, la terza donna più ricca del pianeta. Il loro è stato il divorzio più costoso: Jeff Bezos versa alla donna che ha sposato nel 1993 dalla quale ha divorziato nel 2019, ben 36 miliardi di dollari. Ma c’è una curiosità che non tutti conoscono: l’uomo con più soldi di tutto il pianeta, che auto guida? Resterete senza parole.

L’auto che guida Jeff Bezos fa molto discutere: il motivo vi lascerà sorpresi

Il colosso dell’e-commerce, Jeff Bezos, ha sorpreso tutti. Leggiamo sul portale lautomobile.aci.it che l’imprenditore nato ad Albuquerque non ci tiene particolarmente alle automobili.

L’uomo più ricco al mondo, in tanti suppongono, dovrebbe avere auto di lusso: sfatiamo un mito, non è obbligatoriamente così! Apprendiamo che il fondatore di Amazon ha una Honda Accord dal 1997: è questa l’automobile che accompagna Jeff nei suoi spostamenti. Parliamo di un auto che oggi costerebbe intorno ai 3 mila euro!

Tra Bezos e la sua auto dal 1997 c’è un legame affettivo ma non solo: in tanti credono si tratti di una ‘lotta contro gli sprechi’. Lo sappiamo che l’imprenditore ha a cuore le sorti del pianeta: si è fatto portavoce di tematiche ambientali e della lotta al cambiamento climatico, soprattutto negli ultimi anni. Così, dopo aver scoperto l’auto che guida Jeff Bezos, in tanti si chiedono se sia più ecologista consumare beni con un ridotto impatto ambientale oppure consumare meno! In tanti avrebbero accostato un hypercar elettrica al celebre imprenditore!