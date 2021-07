Pierpaolo Pretelli in lacrime: il gesto di Giulia Salemi è da brividi; cosa è successo alla coppia nata al GF Vip.

Un amore che procede a gonfissime vele, quello tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due si sono conosciuti circa sette mesi fa, nella casa del GF Vip 5. E, da quel momento, non si sono più separati. Oggi, 31 luglio 2021, Pierpaolo festeggia il suo primo compleanno in compagnia della influencer, che per l’occasione ha preparato una sorpresa incredibile.

Un gesto che Pierpaolo non si aspettava: l’ex gieffino non ha trattenuto le lacrime dall’emozione. Scopriamo cosa è successo qualche ora fa.

Pierpaolo Pretelli in lacrime: la meravigliosa sorpresa di Giulia Salemi per il suo compleanno

Una storia che sta facendo sognare milioni di fan, quella dei Prelemi. Pierpaolo e Giulia si sono conosciuti al Grande Fratello Vip e il loro amore cresce sempre di più. In occasione del compleanno dell’ex velino di Striscia la notizia, Giulia ha pubblicato un video sul suo canale Instagram. Un video da brividi, che contiene tutte le immagini più belle dei loro mesi insieme. In allegato, una lettera davvero commovente.

“Tu mi rendi felice Pier, ma felice come non lo sono mai stata e quasi non ci credo, stento a credere che in così poco tempo io stia vivendo una storia d’amore così intensa. Siamo complici in tutto, ridiamo sempre e non riusciamo a stare separati per più di 2 ore, siamo attaccati al cellulare come due adolescenti.”

Parole dolcissime quelle di Giulia, che continua: “Sei un uomo e un padre meraviglioso, io ti ringrazio per avermi fatto entrare nella tua vita, avermi fatto conoscere la persona più importante per te, il piccolo Leo, e non avermi fatto mai sentire fuori luogo. Grazie per sopportare ogni sbalzo d’umore, per rassicurarmi ogni volta che mi sento inadatta e farmi sentire la più brava, la più bella, come un vero fan.”

Come avrà reagito Pierpaolo a tutto questo? A mostrarlo è stata proprio Giulia:

L’ex gieffino non trattiene le lacrime e nella story postata da Giulia continua a piangere, “come un bimbo”, come ha scritto proprio lui nel commento al post. Nella story, la Salemi ribadisce l’amore che prova per il suo Pierpaolo. Che dire, i Prelemi fanno venire davvero la voglia di innamorarsi! Tanti auguri di cuore a Pierpaolo da parte di tutti noi!