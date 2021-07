Maria De Filippi, una conquista che va oltre la vita lavorativa: “Mio padre ne sarebbe contento”

A Vanity Fair, Maria De Filippi racconta cosa avrebbe reso felice suo padre: si tratta di un evento speciale a cui prese parte nel 2014.

Maria De Filippi, una professionista che ha saputo cambiare la storia della tv: così potremmo riassumere la carriera della moglie di Maurizio Costanzo. Talento, scrupolosità, creatività, sono solo alcune delle doti che le hanno permesso di diventare la regina del tubo catodico.

Ma Maria è amatissima soprattutto per essere un eccellente essere umano, capace di immedesimarsi nell’animo delle persone e di non giudicarle con troppa facilità. I suoi programmi, che da lei sono condotti ma soprattutto ideati, sono sempre dei successi enormi e quasi sempre coinvolgono storie di vita vera, in cui il pubblico può rispecchiarsi.

Intorno alla vita privata sua e di suo marito c’è sempre tanta curiosità: vi farà piacere ad esempio scoprire cosa raccontò di suo padre in un’intervista dell’anno scorso a Vanity Fair.

Maria De Filippi rivela cosa avrebbe reso felice suo padre

Nell’intervista rilasciata al noto magazine, ‘Queen Mary’ si è raccontata in modo spontaneo come siamo abituati a vederla fare in tv. Tra i tantissimi argomenti toccati oltre ai suoi programmi, come ad esempio le serie tv preferite o i libri letti.

A proposito di questi ultimi, la famosa conduttrice ha raccontato che il Vangelo è il suo libro del cuore al di là della Chiesa e ne ha svelato anche il motivo: “Mio padre era molto cattolico e mi portava la domenica a messa: le letture erano il momento più bello per me, seguivo solo quello. Le parabole per me erano delle storie”.

In questo ambito, c’è un altro episodio che la riguarda accaduto nel 2014: la De Filippi partecipò insieme ai vertici Mediaset ad un’udienza privata con Papa Francesco. Alla domanda su cosa avrebbe detto il padre in merito a ciò, la conduttrice ha risposto: “Senz’altro sarebbe stato contento. Non è riuscito a vedere tutto quello che ho fatto in tv: alla fine delle puntate del primo Amici mi chiamava da Pavia e me le commentava”.

Poi aggiunge un dettaglio abbastanza particolare: “Sarebbe anche contento che da un anno fumo Iqos e non più le sigarette. All’inizio ho fatto tanta fatica, ma adesso no”.