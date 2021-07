È stata la terza classificata di Masterchef 4, la ricordate? Sono trascorsi 4 anni da quel momento, ma com’è cambiata la sua vita oggi.

È davvero impossibile non ricordarci di lei. Di chi stiamo parlando? La risposta è piuttosto semplice: della simpaticissima terza classificata di Masterchef 4. Giunta alle battute d’arresto della quarta edizione del famosissimo talent di cucina in onda su Sky, si è riuscita ad aggiudicare il terzo posto. Una sfida davvero incredibile, c’è da ammetterlo. E che, soprattutto, ha visto ‘battersi’ tre talenti davvero d’eccezione. Alla fine, però, soltanto uno dei tre ha avuto la meglio. E, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, ad aggiudicarsi il titolo di vincitore di Masterchef 4 è stato proprio lui: Stefano Callegaro.

Se, però, in un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo abbondantemente parlato della vita di oggi del buon Callegaro, siete curiosi di sapere com’è cambiata quella della terza classificata del programma? Stiamo parlando proprio della simpaticissima Amelia Falco, giovanissima studentessa di Economia e commercio con la passione sfrenata per la cucina. Sono trascorsi circa 5 anni dalla sua partecipazione al programma, ma com’è cambiata la sua vita oggi? Scopriamo tutti i dettagli.

È stata la terza classificata a Masterchef 4, cosa fa oggi? Scopriamolo

Correva esattamente il 2015 quando, dopo circa 3 mesi di trasmissione, Stefano Callegaro si accaparrava non soltanto la possibilità di pubblicare il suo primo libro di ricette, ma anche di vincere i 100 mila euro di montepremi. Ad avere la meglio di quell’edizione, però, non è stato l’unico. Sia il secondo che la terza classificata di Masterche 4 hanno ottenuto un successo davvero incredibile. Ricordate la bellissima Amelia Falco? Ebbene, cosa fa oggi?

Sono trascorsi esattamente 5 anni da quando Amelia Falco è riuscita a guadagnarsi il terzo posto a Masterchef 4, ma cosa fa oggi? L’abbiamo rintracciato su Instagram. E, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la bella Falco continui a coltivare la sua passione per la cucina. In particolare, dalla sua bio Instagram si legge che lavori presso un ristorante, braceria gourmet e polpetteria in provincia di Caserta. Infine, insieme al suo compagno e ai suoi due splendidi bambini, Amelia vive una vita felice, appagata e ricca di amore.

Facevate il tifo per lei?