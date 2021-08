Avete mai visto la casa di Elisabetta Canalis a Los Angeles? Il dettaglio che vi lascerà senza fiato, diamo un’occhiata all’abitazione della splendida velina.

È una delle veline di Striscia la Notizia più amate di sempre. Sono passati più di 20 anni da quando era sul bancone del famoso tg satirico, in coppia con la bionda Maddalena Corvaglia. Si, parliamo proprio di Elisabetta Canalis, la splendida showgirl sarda, oggi 42 enne. Felicemente sposata col chirurgo Brian Perri e mamma della dolcissima Skyler Eva, la Canalis vive a Los Angeles, in California.

LEGGI ANCHE —–>Elisabetta Canalis, il post è agghiacciante: “Oggi è stata una giornata triste”

Avete mai visto la sua casa? Dando un’occhiata al suo canale Instagram è possibile scorgere alcuni dettagli della sua villa a due piani, davvero incantevole.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Elisabetta Canalis, avete mai visto la sua casa a Los Angeles? Scopriamo insieme alcuni angoli

Una villa immersa nel verde, quella di Elisabella Canalis a Los Angeles. La bellissima ex velina mora è legatissima all’Italia e appena può fa un salto nella sua amata Sardegna, ma da diversi anni vive in America. Curiosi di vedere qualche angolo della sua casa? Dagli scatti pubblicati negli anni dalla Canalis, è possibile intuire che si tratta di una abitazione a più piani. A colpire tutti sono alcuni dettagli, come il bellissimo parquet, ma soprattutto i maxi tappeti, che si trovano in diverse stanze della casa:

Il colore predominante della cucina, dove è visibile una maxi isola centrale, è invece il bianco, date un’occhiata:

Eh si, una casa davvero incantevole. E gli esterni non sono da meno: la villa è caratterizzata da un ampio giardino con piscina. Eccola insieme alla sua amica Bianca Balti:

Una casa incantevole! E voi, l’avevate mai vista? Cosa ne pensate dei dettagli che vi abbiamo mostrato? E per i fan della bellissima showgirl c’è una straordinaria novità: la Canalis tornerà in tv al timone di un programma tutto suo. Si tratta di Vite da Copertina, su Tv 8. Noi non vediamo l’ora, e voi?