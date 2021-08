Ha partecipato alla seconda edizione di Amici come ballerino, ve lo ricordate? Sono trascorsi 18 anni da quel momento, eccolo oggi.

Amici, diciamoci la verità, è uno dei programmi più seguiti della televisione italiana. Andato in onda per la prima volta col nome ‘Saranno Famosi’ nel 2001, il talent di Maria De Filippi ha riscosso un successo davvero incredibile sin dal primo momento. Tanto è vero che, proprio qualche mese fa, è andata in onda la sua ventesima edizione. Davvero incredibile, vero? Ma le ‘sorprese’ non sono affatto finite qui. Tra qualche mese e, soprattutto, in netto anticipo, andrà in onda la ventunesima edizione. E noi non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà. In attesa, però, di saperlo, facciamo un piccolo passo indietro. E scopriamo cosa fanno oggi alcuni dei suoi ex protagonisti. Ricordate, ad esempio, l’amatissimo ballerino che ha partecipato alla seconda di Amici, all’epoca ancora denominato Saranno Famosi?

Entrato a far parte della scuola di Amici nel corso della sua seconda edizione, il simpaticissimo ballerino ha riscosso un successo davvero impressionante. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 18 anni, ma com’è cambiato oggi? E, soprattutto, cosa fa oggi? Scopriamolo!

Ha partecipato alla seconda edizione di Amici come ballerino: eccolo oggi dopo 18 anni

Ha presto parte alla seconda edizione di Amici e, in un vero e proprio batter baleno, ha riscosso un successo davvero incredibile. Vi ricordate del buon Michele Maddaloni? Come dimenticarlo, avete ragione! Ebbene: sono trascorsi ben 18 anni dalla sua partecipazione al programma, ma com’è cambiata oggi la sua vita?

Abbiamo rintracciato il simpaticissimo e talentuosissimo su Instagram ed abbiamo constatato che la vita del buon Maddaloni, dopo il programma, è cambiata ben poco. Nel senso che ancora adesso, nonostante siano passati quasi 20 anni dal suo ingresso nel talent, continua a coltivare la sua passione per la danza. Su Instagram, infatti, sono davvero diverse le fotografie che lo ritraggono proprio mentre danza.

Ricordate il suo percorso nella scuola di Amici? Facevate il tifo per lui?