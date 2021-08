È stata un’ex concorrente di ‘The Voice’ ed ha incantato tutti con la sua voce, ricordate Suor Cristina? Sono trascorsi 7 anni: cosa fa oggi.

Dimenticarla è davvero impossibile. Stiamo parlando proprio di lei: Suor Cristina. Ricordate quando ha preso parte alla seconda edizione di The Voice ed ha incantato tutti con la sua incantevole voce? Senza alcun dubbio, si! Correva esattamente il 19 Marzo del 2014 quando la simpaticissima Cristina Scuccia si presentava alle Blind Audition del famosissimo talent di Rai Due. Ed impressionava tutti i giudici, ma anche tutto il pubblico presente in studio e quella a casa con ‘No One’ di Alicia Keys. Insomma, un vero e proprio talento, c’è da ammetterlo. E non siamo i soli a dirlo, sia chiaro. Piuttosto, ce ne da la conferma il fatto che, dopo qualche mese dall’inizio del suo percorso, suor Cristina è riuscita anche ad aggiudicarsi il titolo da vincitrice.

Leggi anche –> Ricordate la dolce Emmeline in ‘Laguna Blu’? Rivederla oggi dopo 41 anni vi farà un certo effetto

Sono trascorsi esattamente 7 anni da questo momento, ma com’è cambiata la vita di Suor Cristina oggi? Ebbene: l’abbiamo rintracciati sui suoi canali social. E resterete di stucco quando scoprirete cosa fa oggi la simpaticissima vincitrice di ‘The Voice’.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Ricordate Suor Cristina a ‘The Voice’? Eccola oggi dopo 7 anni

Tra i tanti personaggi che si sono alternati sul palco di ‘The Voice of Italy’, diciamoci la verità, Suor Cristina è tra coloro che ha riscosso un successo davvero impressionante. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati ben 7 anni dalla sua partecipazione al programma e dalla sua conseguente vittoria, viene ricordata con immenso affetto e simpatia da parte di tutto il pubblico italiano. A questo punto, però, ci chiediamo: cosa fa ancora oggi? Sono passati anni, lo ripetiamo, ma com’è cambiata?

Abbiamo rintracciato Suor Cristina sui social e possiamo confermarvi che non è affatto cambiata nel corso degli anni. Nel 2019, a quanto pare, ha rinnovato i suoi voti. Ma non solo. Da quanto si apprende, sembrerebbe che nutra ancora una forte propensione per la musica. E ce ne danno ampia conferma, infatti, i video o gli scatti condivisi sulla sua pagina Instagram ufficiale.

Insomma, potranno anche essere passati 7 anni dalla sua vittoria a ‘The Voice’, ma Suor Cristina continua a mantenere quel tratto che l’ha contraddistinta dal suo primo momento.