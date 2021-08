Sapete dove vive Fabio De Luigi? Quando è fuori per lavoro, il celebre attore non vede l’ora di tornare a casa, dove lo aspettano la sua dolce metà ed i suoi figli: ma dov’è casa? Vi sveliamo tutto!

Fabio De Luigi è uno degli attori italiani più amati: classe ’67, è nato a Santarcangelo di Romagna. Il debutto nel piccolo schermo è arrivato con la partecipazione al cast della Gialappa’s Band nei vari Mai dire…A quell’epoca vestiva i panni sia di comico che di conduttore. Con Mai Dire Grande Fratello 2 è arrivato il successo per De Luigi che da lì a poco è diventato uno dei personaggi televisivi più apprezzati. E’ stato protagonista in tantissimi film di successo: è nota a tutti la sua carriera! Ma cosa sappiamo sulla sua vita privata?

Fabio De Luigi, sapete dove vive? Abita lì con la sua meravigliosa famiglia

Fabio De Luigi ha una dolce metà da tanti anni: il suo nome è Jelena Ilic, divenuta poi anche madre dei suoi figli. Si sono conosciuti ad una cena con amici in comune e da allora non si sono più separati: lei è serbocroata e viveva in Romagna già da 5 anni quando si sono incontrati per la prima volta. Dal 1998 Jelena vive una magnifica storia d’amore con l’attore.

Fabio e la donna sono genitori di Dino, nato nel 2007, e Lola nata nel 2011: sapete dove vive la famiglia De Luigi? In un’intervista a Vanity Fair il celebre attore si è confidato. Preferisce sempre muoversi per le varie città, per lavoro, con la sua auto: “Così appena ho finito posso tornare a casa, non tollero di passare più di due settimane fuori” ha confessato. Ma dov’è casa?

La famiglia De Luigi Ilic vive a Santarcangelo di Romagna, vicino Rimini, città natale dell’attore. Non tutti lo sapevano!

