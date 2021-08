Era sulla cresta dell’onda e poi non l’abbiamo vista più: dov’è finita Anna Maria Barbera, la famosa comica e cabarettista.

È stata una delle comiche più amate del programma Zelig: le sue gag hanno divertito milioni di telespettatori. Ricordate la mitica Sconsolata? A vestire i suoi panni è stata Anna Maria Barbera, uno dei volti più divertenti del 2000. Da un bel po’, però, la comica è lontana dalla tv. Cosa sappiamo?

LEGGI ANCHE —->Ne Il Signore degli anelli è stata la bellissima Arwen: dopo 18 anni l’attrice spiazza tutti

Qualche anno fa, nel 2019, l’attrice e comica è stata ospite di Mara Venier in una puntata di Domenica In, dove ha raccontato anche un doloroso retroscena che non tutti conoscono.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Ricordate Anna Maria Barbera, la simpaticissima Sconsolata di Zelig? Cosa fa lontano dalla tv

Che fine ha fatto l’indimenticabile Sconsolata di Zelig? Anna Maria Barbera si è allontanata dal mondo della televisione, dove è stata una vera e propria regina per diversi anni. La sua attività, però, non è finita. A Domenica In, nel 2019, ha raccontato di essere molto impegnata a teatro.

Nel corso dell’intervista di Mara Venier, la comica ha fatto riferimento anche ad un periodo difficile che ha dovuto affrontare, di cui però non ha voluto raccontare molto.

La sua carriera da comica inizia nel 2002, dove in poco tempo si è fatta amare dal pubblico di Zelig con il personaggio di Sconsolata, “Sconsy”. Da quel momento, la popolarità dell’attrice, originaria di Torino, è cresciuta sempre di più. Ha condotto Scherzi a Parte e Striscia la Notizia ed ha preso parte a diversi film di successo, come Il paradiso all’improvviso, Christmas in Love, Eccezzziunale veramente.

L’abbiamo vista anche come concorrente nella primissima edizione di Ballando con le stelle, nel 2005, in coppia col ballerino Ilario Parise. La sua presenza in pubblico va via via diminuendo a partire dal 2011. E voi, ricordate le gag della indimenticabile Sconsolata?