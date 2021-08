Come dimenticarci della storia di Rosarita nel programma ‘La clinica per rinascere’: ad oggi sono trascorsi 3 anni, eccola com’è cambiata.

Avete mai sentito parlare del programma ‘La clinica per rinascere’? Andato in onda su Real Time a partire dal 2018, il programma ha lo stesso format di ‘Vite al Limite’. Sapete di che parliamo? Ebbene: sulla stessa scia del dottor Nowzaradan, anche il dottor Giardiello ha iniziato a seguire i casi di persone gravemente obese. Che hanno serissima intenzione di riprendere in mano la propria vita.

Protagonista indiscussa della prima puntata della prima edizione de ‘La clinica per rinascere’, è stata proprio Rosarita. Giunta nella trasmissione di Real Time con un peso che raggiungeva i ben 242 kg, la simpaticissima campana ha dato origine ad un percorso piuttosto intenso, ma anche davvero memorabile. Com’è cambiata, però, la sua vita oggi? Appurato che sono trascorsi 3 anni dalla sua partecipazione al programma, siete curiosi di sapere com’ è diventata oggi? Ci pensiamo immediatamente! Anche se, vi anticipiamo, la sua trasformazione è davvero impressionante.

Rosarita dopo ‘La clinica per rinascere’ è letteralmente cambiata: eccola oggi, incredibile

È stata la prima storia ad essere raccontata nel programma ‘La clinica per rinascere’. E a catturare l’attenzione di tutti in un vero e proprio batter baleno. Ad oggi, però, com’è cambiata? Prima di svelarvi ogni cosa, procediamo con ordine!

Alle telecamere del programma di Real Time, Rosarita ha raccontato di aver avuto questo rapporto col cibo a partire da 3/4 anni. Quando, a causa del lavoro dei suoi genitori, era costretta a restare tutto il giorno in una scuola privata. “Mi sentivo sola”, ha detto la donna. È proprio per questo motivo che, giunta a un peso di ben 242 kg, ha deciso di rivolgersi al dottor Giardiello. Il suo percorso all’interno della clinica, come dicevamo, è stato davvero encomiabile. Non soltanto perché ha messo in discussione il suo rapporto con suo marito, accettando l’aiuto della psicoterapeuta, ma anche perché, ancora prima di sottoporsi all’intervento di bypass gastrico, la donna ha perso un peso notevole. Adesso, però, com’è? Guardatela:

Insomma, Rosarita è completamente cambiata! Ed adesso sta decisamente meglio. Complimenti, cara Rosarita. Il tuo percorso sarà d’aiuto per tantissime persone!