È davvero impossibile dimenticarci dei due incredibili ‘Fratelli in Affari’: sono trascorsi 10 anni dal loro debutto, ma cosa fanno oggi?

Tra le tantissime trasmissioni che si sono alternate in tutti questi anni sui nostri canali televisivi, è davvero impossibile dimenticarci di quella dedicata a due fratelli gemelli che tentano di aiutare famiglie perlopiù bisognose a cercare e ristrutturare la casa dei loro sogni. Stiamo parlando proprio di ‘Fratelli in affari’, si! Con protagonisti indiscussi i due gemelli Jonathan e Drew, ma anche tutte coloro che hanno deciso di aiutare con le loro professioni, la trasmissione ha riscosso un successo davvero impressionante. Tanto è vero che dal loro debutto, avvenuto esattamente nel 2011, sono trascorsi ben 10 anni, eppure continua a riscuotere un successo davvero impressionante.

Come dicevamo, quindi, sono trascorsi esattamente 10 anni da quando, per la prima volta in assoluto, Drew e Jonathan si mettevano al timone di un programma tutto loro, intitolato ‘Fratelli in affari’. Cosa fanno, però, oggi? Ebbene: li abbiamo rintracciati su Instagram. E, vi assicuriamo, resterete davvero sbalorditi quando scoprirete come trascorrono le loro giornate.

‘Fratelli in affari’, cosa fanno oggi i protagonisti? Stenterete a crederci

Col titolo originale ‘Brothers in property’, la trasmissione incentrate sulle avventure dei due gemelli Jonathan e Drew e delle famiglie o coppie che hanno deciso di aiutare per cercare e ristrutturare casa è giunto anche nel nostro Paese. Ed ha riscosso un successo davvero impressionante. Siete curiosi, però, di sapere cosa fanno oggi i due ‘Fratelli in Affari’? Appurato che il programma è giunto alla sua quarta edizione e che, fino a questo momento, i suoi episodi ancora devono essere trasmessi in Italia, siete curiosi di sapere com’è la loro vita oggi?

Ebbene: li abbiamo rintracciati su Instagram. E, a quanto pare, sembrerebbe che la loro vita non sia cambiata affatto. Attraverso una serie di scatti caricate sui social, infatti, sembrerebbe che i due fratelli continuino a lavorare insieme. E, soprattutto, a progettare e ristrutturare.

Insomma, saranno anche passati 10 anni dal loro debutto nel mondo del piccolo schermo, eppure sembrerebbe che la loro vita non sia affatto cambiata. Siete d’accordo?