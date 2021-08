Amici 2021, secondo quanto rivela Dagospia, ha stravolto il cast: l’indiscrezione ha lasciato tutto il pubblico di Canale 5 di stucco, ecco di che si tratta!

Fervono i preparativi per la nuova stagione televisiva: i programmi targati Mediaset stanno lavorando ai vari cast e nelle ultime ore ci sarebbe stato un cambiamento inaspettato. Parliamo adesso di Amici di Maria de Filippi, il talent più amato dagli italiani. Arisa e Lorella Cuccarini erano state confermate, secondo alcuni rumors, con gli stessi ruoli della scorsa edizione: c’è stato, secondo quanto rivela Dagospia, un cambio di programma del tutto inaspettato! Di che si tratta? Vi sveliamo subito l’indiscrezione!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Amici 2021, retroscena inaspettato: stravolto il cast, c’è una new entry!

Amici 2021 cambia tutto! Dagospia nelle ultime ore ha lanciato un’indiscrezione del tutto inaspettata! Secondo quanto si apprende Arisa non sarà più presente nella nuova edizione del famoso talent show condotto da Maria de Filippi. Ma non è tutto!

Leggi anche Ad Amici 4 il ballerino ci ha letteralmente conquistato: dopo 16 anni, stenterete a crederci

Chi prenderà il suo posto come insegnante di canto? Leggiamo che Lorella Cuccarini sarà la nuova professoressa di canto nella nuova edizione del programma. La novità riguarda anche la categoria ballo: dopo l’addio a Ballando con le stelle, Raimondo Todaro entrerà a far parte del cast di Amici!

Sarà lui infatti, secondo quanto rivela Dagospia, il nuovo insegnante. Una novità del tutto inaspettata!

Raimondo Todaro e il saluto a Ballando con le stelle

Diversi giorni fa, con un lungo post su Instagram, il ballerino del programma condotto da Milly Carlucci ha salutato la trasmissione in onda su Rai Uno. “Come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l’idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli. Ed è per questo che ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide, consapevole e grato per gli strumenti che Ballando e Milly mi hanno dato. Ai miei colleghi faccio un grosso in bocca al lupo e lo spettacolo me lo godrò da casa tifando per ognuno di loro” sono state le parole di Todaro.

Una nuova avventura dunque comincerà presto per lui, come insegnante di ballo ad Amici!