Topic è il celebre dj tedesco che si esibirà questa sera di martedì 3 agosto sul palco di Battiti Live: avete mai visto la sua fidanzata? E’ bellissima.

Battiti Live torna questa sera di martedì 3 agosto in onda su Italia Uno: un nuovo appuntamento stasera con Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci che regaleranno insieme agli ospiti musica ed intrattenimento. Tra gli artisti maggiormente attesi questa sera c’è Topic, il famoso DJ che la scorsa estate ha avuto un successo enorme con il suo Beaking Me. Il produttore discografico si è costruito una carriera davvero effervescente nel mondo della musica del suo Paese ma anche all’estero: ma cosa sappiamo sul suo conto? Vi sveliamo tutto!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Battiti Live 2021, le curiosità sul dj tedesco Topic: avete mai visto la sua fidanzata? Bellissima

Tobias Topic è il nome di Topic, il DJ tedesco che negli ultimi anni ha conquistato il popolo musicale con i suoi tormentoni. Ricordiamo il più celebre, il singolo Breaking me, feat A7S. E’ nato a Solingen, in Germania, nel 1992 e la sua primissima uscita nel panorama musicale risale al 2014 con Light It Up, con Jona Stelle.

Leggi anche Elisabetta Gregoraci a Battiti Live, la tutina in pelle blu incanta tutti: i dettagli del suo look

I brani remix di Topic più famosi sono Surf Mesa con Emilee – ILY (I Love You Baby), Masn e B-Case – Psycho!, Becky Hill e Sigala – Il paradiso nella mia mente, Dennis Lloyd – Alieno, Clean Bandit , Mabel e 24kGoldn – Tick Tock, Moby con Gregory Porter e Amythyst Kiah – Natural Blues, Regard , Troye Sivan e Tate McRae – Tu.

Vita privata

Cosa sappiamo sulla sua sfera privata? Attraverso il profilo Instagram del celebre dj tedesco abbiamo scoperto che il suo cuore appartiene ad una bellissima donna di nome Maya Liedtke.

“Sono felice quando sei con me” ha scritto lei come didascalia ad un post che li vede vicini, abbracciati: