Mediaset si prepara ad una stagione calcistica da protagonista: sarà lui il nuovo telecronista, arriva da Sky!

La prossima stagione calcistica è pronta a partire e la rete televisiva Mediaset sarà protagonista con grandi esclusive: trasmetterà in diretta ed in esclusiva su Italia 1 e su Canale 20 la Coppa Italia ma non solo. Su Italia Uno e Mediaset Infinity andranno in onda le gare di andata e di ritorno dei playoff di Champions League, in programma a fine agosto. Mediaset trasmetterà in totale 121 partite l’anno, compresa la finale, per le prossime tre stagioni! La novità riguarda il team dei giornalisti e telecronisti che racconteranno la nuova stagione calcistica: si unisce alla squadra un nuovo volto a Mediaset. Arriva direttamente da Sky!

Tra le voci più autorevoli del calcio italiano c’è senza dubbio lui, Riccardo Trevisani. Il celebre giornalista, conduttore televisivo e telecronista sportivo romano, classe ’79, si è unito al team di Mediaset, lasciando così Sky. Con un lungo messaggio sui social ha salutato la famosa emittente.

“Ho messo piede a Sky il 31 luglio 2004. Saluto e ringrazio il 31 luglio 2021.17 anni. Splendidi. Infinite dirette in studio e sui campi. Mille dirette gol. 1325 telecronache. 279 condivise con un amico come Lele Adani. Un percorso lunghissimo, di crescita e di lavoro. Il grazie va a Sky Sport e a chi mi ha permesso di mettere passione ed entusiasmo al servizio di chi ascolta. Facciamo un lavoro bellissimo e complesso. Giudicato spesso con pochi argomenti (su tutti il tifo) e molta fretta. Ho scelto tre highlights di questi 17 lunghi anni, perche sono stati tre momenti incredibili, indimenticabili e ingestibili, che certificano la passione per questo sport e per questo lavoro. Non si può piacere a tutti. Lavorare per Sky, invece, mi e’ piaciuto un sacco. A presto“.

Riccardo Trevisani così dalla prossima stagione calcistica si unirà a Massimo Callegari ed ai colleghi della redazione di Sport Mediaset: racconteranno gli eventi calcistici in esclusiva su Mediaset!