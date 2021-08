Vite al limite, Dr Nowzaradan: non immaginereste mai di cosa si occupa suo figlio

Non immaginereste mai di cosa si occupa il figlio del Dr Nowzaradan di “Vite al limite”: ve lo diciamo noi in questo articolo

Vite al limite è un reality show statunitense, trasmesso anche in Italia su Real Time. Il programma ha avuto un enorme successo nel nostro paese, oltre che negli Stati Uniti, dove è stato prodotto addirittura uno spin-off, “Vite al limite: e poi…”.

La trasmissione segue la vita di persone definite patologicamente obese, le quali, partendo da un peso iniziale che supera i 200kg, per un anno tentano di ridurre il proprio peso. Dopodiché si sottopongono ad un intervento realizzato dal famoso chirurgo iraniano Younan Nowzaradan. Grazie all’aiuto del dottore, molte persone riescono a perdere peso e soprattutto a riprendere in mano la propria vita.

Vite al limite, di cosa si occupa il figlio del Dr Nowzaradan

Nowzaradan è un chirurgo statunitense di origini iraniane, divenuto una celebrità televisiva grazie al reality show statunitense Vite al limite. Egli è specializzato in chirurgia vascolare e chirurgia bariatrica. Grazie al suo aiuto, persone clinicamente obese riescono a perdere gran parte del loro peso e a cambiare vita.

Il dottore è stato sposato con Delores McRedmond dal 1975 al 2002. La coppia ha avuto tre figli, uno dei quali, Jonathan, nato nel 1978, lavora come direttore e produttore del programma televisivo Vite al limite. Dietro il successo straordinario del programma, dunque, c’è anche lo ‘zampino’ del figlio del famosissimo dottore.



Oltre a regalare alla rete e ai telespettatori un programma di successo, Jonathan ha reso famoso suo padre. Prima di prendere parte al reality show statunitense, infatti, Nowzaradan era un semplice chirurgo, noto nell’ambiente ma non a tal punto da essere conosciuto da tutti per strada. Adesso la sua notorietà valica addirittura i confini degli Stati Uniti, giungendo sino nel nostro paese. Anche in Italia, infatti, il dottore è famosissimo.