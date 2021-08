Sembrerebbe che per la prossima stagione televisiva, Mediaset abbia pensato ad un vero e proprio colpo grosso: l’indiscrezione lascia di stucco tutti.

Una cosa è certa: la prossima stagione televisiva dei canali Mediaset sarà davvero imperdibile. Perché? Beh, la risposta è davvero semplicissima. Non soltanto, come raccontato in diverse occasione, assisteremo a clamorosi raddoppi e all’ingresso di nuovi volti, ma sembrerebbe anche che ci siano tantissimi nuovi programmi che renderanno indimenticabile le nostre serate autunnali, invernali e primaverili. Ovviamente, adesso è ancora tutto da definire. Nonostante, infatti, sia stato spiegato tutto nel minimo dettaglio nel corso della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti, al momento non sappiamo quando avranno inizio i nuovi programmi.

Le ‘sorprese’, però, sembrerebbero non essere affatto finite. Stando a quanto si apprende da Bubino Blog, infatti, sembrerebbe che Mediaset stia tentando un vero e proprio colpo grosso per la sua azienda. A che cosa facciamo esattamente riferimento? La risposta è davvero semplicissima: sembrerebbe che l’azienda stia tentando di puntare su un personaggio amatissimo ed apprezzatissimo dal pubblico italiano. Di chi parliamo? Vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi diamo qualche piccolo indizio, però: è un famosissimo attore. E, senza alcun dubbio, appena sentirete il suo nome, farete un balzo dalla sedia.

Colpo grosso in Mediaset: si valuta anche il suo nome, l’indiscrezione bomba

Che ne sarà, quindi, della prossima stagione televisiva? Ebbene: a quanto pare, sembrerebbe che sia davvero indimenticabile. E questa clamorosa indiscrezione lanciata da Bubino Blog sembrerebbero confermarcelo. Ecco, ma di cosa parliamo esattamente? Un vero e proprio colpo grosso, vi assicuriamo. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che Mediaset stia decidendo di puntare su un attore famosissimo e, soprattutto, amatissimo.

Stiamo parlando proprio di lui: Claudio Amendola. Al momento, sia chiaro: si tratta di un’indiscrezione. E come tale deve essere prese in considerazione. Stando a quanto si apprende, però, sembrerebbe che l’attore romano non soltanto potrebbe essere uno dei giudici di ‘Star in the star’, nuovo programma Mediaset, ma che potremmo rivederlo sul piccolo schermo con una nuovissima fiction.

Cosa ne pensate voi? Qualora questa indiscrezione dovesse rivelarsi reale, ne sareste felici? Noi decisamente si!