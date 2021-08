E’ stato Damon Salvatore in ‘The Vampire Diaries’: l’attore, forse non tutti lo sanno, è sposato con una famosissima attrice.

Ian Somerhalder è un attore di grande fama. E’ diventato popolarissimo, in particolare, per aver interpretato Boone Carlyle nella serie televisiva Lost, e Damon Salvatore in The Vampire Diaries. La sua carriera è iniziata come modello, dove è apparso in varie sfilate di moda, ma anche in campagne pubblicitarie per importanti brand.

Leggi anche Era la bellissima “Elena” in “The Vampire Diaries”: com’è oggi Nina Dobrev, che splendore!

E’ soltanto poco dopo che decide di immergersi nell’arte della recitazione. Ed è nel 2000 che ottiene il ruolo di Hamilton Flemming nella serie Young Americans. La notorietà a livello internazionale arriva nel 2004, grazie a Lost. L’abbiamo visto anche sul piccolo schermo, in Smallville, nella terza stagione. Ed è solo qualche anno più tardi, che entra a far parte del cast di The Vampire Diaries. Oggi, Somerhalder è amatissimo e famosissimo in tutto il mondo. La sua carriera è proseguita, e in questi anni ha vestito i panni di diversi personaggi. Di lui, invece, per quanto riguarda la sua vita privata, cosa sappiamo? Lo sapete che è sposato con una famosissima attrice?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Era Damon Salvatore in The Vampire Diaries: sua moglie è la bellissima e famosissima attrice

L’abbiamo amato ed apprezzato nella famosa serie televisiva The Vampire Diaries, dove, qui, Ian Somerhalder ha vestito i panni di Damon Salvatore. Ma prima ancora, nel 2004, ha raggiunto la popolarità a livello internazionale grazie al ruolo in Lost di Boone Carlyle.

Leggi anche Ricordate la dolce e bellissima “Caroline” di “The Vampire Diaries”: com’è oggi Candice Accola, che meraviglia!

Ad oggi, la sua carriera è pienissima e i successi sono stati numerosi. Conosciamo tutto della sua carriera, ma cosa sappiamo, invece, della sua vita privata? Sapete che l’attore è sposato? Sua moglie è famosissima! Lei è Nikki Reed, vi suona familiare il nome?

Osservate bene, l’abbiamo vista in una importante saga cinematografica. Ve lo sveliamo, l’attrice è stata la bellissima Rosalie in Twilight: la ricordate, vero? Ian e Nikki sono sposati dal 2015 e insieme hanno avuto una meravigliosa bambina, nata nel 2017.