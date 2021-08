Elisabetta Canalis: drammatico episodio che purtroppo coinvolge anche la sua famiglia

Elisabetta Canalis si è messa al servizio di una raccolta fondi per ridare ossigeno ai territori dell’Oristanese, in Sardegna. Tantissimi ettari di terra sono andati in fumo nella zona dell’Isola colpita dall’incendio: Elisabetta è al lavoro con la Dinamo Banco di Sardegna per aiutare chi si ritrova ora in grave difficoltà. E’ rimasta molto colpita da quanto accaduto nella sua terra: l’Isola è stata sconvolta da terribili incendi che hanno distrutto la vita di tantissimi animali e migliaia ettari di terra.

“La mia famiglia ha perso campagne e vigneti. Le fiamme hanno divorato anni di lavoro e passione di mio padre e mio fratello. Questa cosa ci ha lasciati molto amareggiati. E poi c’è tanta gente che sta soffrendo, che si è indebitata per avviare aziende e ora ha bisogno di aiuto” sono le parole della Canalis, riportate da La Nuova Sardegna.

Il drammatico incendio ha così coinvolto anche la famiglia di Elisabetta Canalis che si è messa a lavoro con la Dinamo Banco di Sardegna per aiutare chi è in difficoltà. “Sono rimasta spiazzata perché questa cosa mi riguarda anche personalmente, non soltanto da sarda” ha aggiunto.