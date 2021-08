Velo di tristezza nelle parole di Elisabetta Canalis: l’ha annunciato a tutti così, con un lungo post

In queste parole scritte sui social da Elisabetta Canalis si percepisce chiaramente un velo di tristezza: cos’è successo.

È la vera e propria regina di Instagram, Elisabetta Canalis. Oltre ad essere seguitissima ed amatissima, l’ex velina di Striscia la Notizia non perde mai occasione di poter condividere col suo pubblico ogni attimo della sua vita. Lo ha fatto, ad esempio, quando la sua Sardegna è stata avvolta dalle fiamme. E lei non ha potuto affatto fare a meno di esprimere il suo disdegno per il tragico evento. Ma lo ha fatto anche qualche giorno fa. Quando, con un post commovente, la bellissima sarda si lascia andare a delle parole davvero da brividi. Nelle quali, tra l’altro, si percepisce chiaramente un velo di tristezza.

“Ultima alba. Fine del viaggio”, inizia proprio così il lungo post che Elisabetta Canalis ha caricato qualche giorno fa sul suo canale social ufficiale. A questo punto, però, ci chiediamo: cos’è successo? Perché, quindi, l’ex velina di Striscia la Notizia scrive questo post colmo di tristezza? Scopriamo insieme ogni cosa.

Elisabetta Canalis, parole con un velo di tristezza: cos’è successo

In attesa di poterla rivederla sul piccolo schermo, dal quale sappiamo benissimo che manca da diverso tempo, Elisabetta Canalis non perde mai occasione di poter interagire col suo pubblico social. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, con un post davvero emozionante, si è lasciata andare a delle parole ricche di tristezza. Cos’è successo? Nulla di grave, state tranquilli! Piuttosto, stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che la Canalis abbia lasciato il suo luogo natìo per fare ritorno a Los Angeles, dove vive con suo marito e la sua famiglia.

“Si ritorna a Los Angeles felice di aver passato questo mese con le persone che amo e che più mi mancano quando sono lontana”, ha continuato a scrivere Elisabetta Canalis a corredo di questo post che regala al suo pubblico un’alba davvero spettacolare, ma soprattutto degli attimi indimenticabili della sua incredibile vacanza.

“Infinitamente grata per chi mi aiuta ogni giorno a realizzare i miei sogni

ed a voi che fate parte del mio mondo”, ha concluso Elisabetta Canalis.