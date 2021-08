Un posto al sole, chi è l’attore Samuele Cavallo: interpreta Samuel nella famosa soap opera.

Un posto al sole è una soap opera televisiva che va in onda dal 1996. Dalla prima puntata ad oggi sono stati migliaia gli episodi che ci hanno accompagnato. Gli attori si immergono continuamente in situazioni nuove, toccando temi sociali molto importanti. La quotidianità che vediamo nella soap rispecchia la realtà dei giorni nostri.

Gli ultimi episodi hanno concentrato l’attenzione sull’interesse di Samuel, l’aiuto cuoco che lavora al Caffè Vulcano, per Speranza, la nipote di Mariella. E’ una storia che sembra non avere quel colpo di scena che noi spettatori speriamo, ma ovviamente è tutto da vedere. Ma esattamente, chi è l’attore che interpreta il simpatico cuoco? Il suo nome è Samuele Cavallo: scopriamo qualcosa in più sull’artista.

Chi è Samuele Cavallo, interprete di Samuel in Un posto al sole

Dal 1996 ad oggi, Un posto al sole non si è mai fermato. La soap opera è tanto seguita, e spesso, tocca il record di ascolti. Noi spettatori ci lasciamo travolgere dalla trama, che vede protagonisti tutti gli attori presenti, ma in successione.

Proprio negli ultimi giorni, al centro dell’attenzione c’è l’aiuto chef di Caffè Vulcano, Samuel Piccirillo. Sembra che l’uomo sia preso o addirittura innamorato di Speranza, la bellissima nipote di Mariella. Ma chi è l’attore che interpreta questo personaggio? Il suo nome è Samuele Cavallo. E’ nato a Fasano, in provincia di Brindisi, l’11 gennaio 1988. Cavallo è un artista dalle mille doti. Non è infatti solo un attore, ma anche un talentuoso ballerino, musicista e cantautore. Ma questo, siamo certi, l’avevate già capito, perchè più volte abbiamo avuto modo di ascoltarlo proprio nella soap. Ha preso parte a tanti musical di successo come Aladin, La Febbre del Sabato Sera, Ghost il musical, The Blues Legend, West Side Story, Dirty Dancing, A Chorus Line.

Uno dei suoi più grandi sogni è quello di partecipare al Festival di Sanremo. Samuele Cavallo, in un episodio che ha visto una meravigliosa cena romantica con protagonisti Vittorio e Alex, ha qui cantato il brano Lasciami amore, come sottofondo. Un brano inedito scritto dal Maestro Antonio Annona con le parole di Marco Fasano. E l’artista, dobbiamo ammetterlo, ci ha conquistato con la sua bellissima voce! Un grande attore e un grande cantautore!