Un posto al sole prima puntata, sono passati 25 anni: la vecchia sigla, le scene, gli attori

Un posto al sole, correva l’anno 1996 e veniva trasmessa la prima puntata: sono passati 25 anni, cos’è cambiato.

Un posto al sole è una soap opera che va in onda dal 1996, su Rai Tre. E’ ambientata a Napoli, e la storia racconta la vita degli abitanti di palazzo Palladini. Incentrata su temi sociali importanti, tocca diversi punti, permettendo così agli attori di ritrovarsi sempre in situazioni diverse, manifestando in primo piano storie della vita quotidiana.

Ad oggi siamo arrivati alla sua venticinquesima stagione, e nonostante i migliaia di episodi, la soap continua ad appassionarci e conquistarci. Ma ricordate come tutto è iniziato? Era il 21 ottobre del 1996, e Rai tre trasmetteva la prima puntata.

Un posto al sole, era il 1996: la prima puntata, cos’è cambiato negli anni

Dal 1996 Un posto al sole ci accompagna tutte le sere, dal lunedì al venerdì. Una soap opera che, ambientata a Napoli, racconta la vita degli abitanti di Palazzo Palladini. Sono tanti i temi trattati, la quotidianità che vediamo esporre nella serie rispecchia la realtà. Tra i temi trattati ritroviamo l’abbandono di animali, l’abbandono scolastico, l’adozione, problemi legati ad attacchi di panico, bullismo, criminalità, incidenti stradali, truffa, e ancora centinaia.

Gli attori prendono parte a situazioni che permettono ai loro personaggi di immergersi sempre in cose nuove. Ma vi ricordate quando tutto è iniziato? Era il 1996 e da allora di anni ne sono passati, ma anche di episodi. Come procedeva prima la soap?

A quanto pare, la presentazione della sigla con i vari personaggi era ben diversa da oggi. La stessa scritta Un posto al sole, ha qualche dettaglio diverso da oggi, ma è minimo (come è possibile qui vedere).

Lo sfondo è cambiato negli anni, e il panorama appare diverso. Lo sappiamo, stiamo parlando degli anni ’90, quindi, è normale che il cambiamento ci sia stato, anche per quanto riguarda le strutture, i tempi sono cambiati.

Anche gli attori, molti ad oggi non sono più presenti, mentre gli altri che ancora ritroviamo, avevano qualche anno in meno.

Anche gli spazi appaiono ben diversi, adatti a quegli anni, mentre adesso, sono stati apportati vari cambiamenti e resi più moderni.

Come potete osservare, qui, Raffaele, il portiere di Palazzo Palladini, è molto più giovane, stiamo parlando di ben venticinque anni fa, come anche gli altri attori. E allora, ricordate ogni singolo episodio della famosissima soap opera?