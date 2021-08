Mediaset, l’ex protagonista del reality l’Isola dei Famosi è andata in ospedale per scoprire i motivi del suo malessere: Fariba ha lamentato più volte alcuni problemi di salute.

L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi non riesce a liberarsi da alcuni problemi di salute. Parliamo di Fariba Tehrani, l’ex naufraga e mamma di Giulia Salemi, la famosa influencer. Negli ultimi giorni attraverso il suo profilo Instagram, scrive Fanpage, ha spiegato ai suoi follower dei suoi problemi di salute. Dolori alla pancia, febbre: in Ospedale ha provato a capire il motivo del suo malessere.

Mediaset, celebre protagonista del reality in ospedale: momenti di apprensione

Dopo la sua esperienza all’Isola dei Famosi, Fariba Tehrani ha lamentato alcuni problemi di salute. Scrive Fanpage che l’ex naufraga del famoso reality è dovuta andare in Ospedale per capire i motivi del suo malessere. Ha raccontato tutto ai suoi follower: la mamma di Giulia Salemi ha raccontato che i medici non sono riusciti a capire la fonte dei suoi dolorosi mal di pancia.

“Mi hanno detto che non so cosa ho, non mi hanno fatto neanche l’ecografia non si capisce cosa non va alla pancia, e ho scoperto anche che devo pagare 84 euro, a questo punto andavo da un privato invece di stare a contatto con persone che possono avere il virus e intanto adesso ho 38 e mezzo di febbre” sono state le parole di Fariba Tehrani pochi giorni fa su Instagram, come rivela Fanpage.

Non sono stati giorni semplici per l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi. Conosciamo però tutti la sua forza, siamo sicuri che presto supererà questi inconvenienti e tornerà ad essere una donna in perfetta salute.

