La famosa conduttrice sconvolge tutti con una confessione drammatica: “Ho visto il mio braccio staccarsi”, ecco le sue parole

Una confessione drammatica da parte della famosa conduttrice, il pubblico resta sconvolto dalle sue parole. “Ho visto il mio braccio staccarsi”, sono queste le parole con le quali la nota presentatrice ha descritto il suo incidente domestico. Dichiarazioni che lasciano i brividi, che fanno accapponare la pelle. Di seguito vi diciamo di chi stiamo parlando, riportandovi le sue parole.

La conduttrice si lascia andare ad una drammatica confessione: le sue parole

In una recente puntata di Dedicato, programma condotto da Serena Autieri su Rai Uno, è stata ospite Enrica Bonaccorti, famosa conduttrice televisiva. La donna si è raccontata a cuore aperto, parlando del lavoro, della vita privata, ma anche dell’infortunio che ha rischiato di pregiudicare la sua forma fisica.

La Bonaccorti è entrata nello studio di Dedicato con il braccio destro ingessato: “Ho avuto un incidente domestico, ho visto il braccio andare da un’altra parte, ha raccontato a Serena Autieri. Una confessione veramente da brividi, che ha sconvolto i telespettatori italiani.

La nota presentatrice ha poi proseguito il racconto: “Ero nella mia casa all’Argentario, non ho visto il gradino e sono caduta. Ho visto il braccio andare da un’altra parte e ho sentito anche crac”. Essendo il braccio destro, la Bonaccorti non riesce a svolgere le mansioni domestiche: “Mia figlia mi sta aiutando tanto”.

La Bonaccorti ha poi ricordato l’amica e collega Raffaella Carrà, dichiarando: “Oggi sarei dovuta essere a Santo Stefano per omaggiarla, ma a causa della caduta sono qui. La ricordiamo insieme”. La presentatrice si è poi sciolta in lacrime vedendo un filmato di Domenico Modugno: “Per lui scrissi Amara terra mia. Sono molto affezionata a quel testo, perché la parola ‘amara’ me la suggerì mia madre”.