La famosissima conduttrice è convolata a nozze: nessuno sapeva nulla di questo matrimonio, la notizia è davvero a sorpresa, colpo di scena.

Si tratta, senza alcun dubbio, di una vera e propria notizia a sorpresa. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: nessuno era a conoscenza del fatto che, nei giorni scorsi, la famosissima ed amatissima conduttrice sarebbe convolata a nozze. Non abbiamo tantissime informazioni in merito, sia chiaro. Nonostante la presentatrice vanti di un successo davvero clamoroso e sia al centro dei riflettori costantemente, sembrerebbe che sia piuttosto riservata. E che, soprattutto, ci tenga a mantenere il riserbo sulla sua vita privata. Pensate, la notizia che si è sposata non è stata lei a darla, bensì un suo collega. È proprio sulla sua pagina Instagram ufficiale che il famoso conduttore e giornalista non ha perso occasione di poter condividere questo notizia fantastica con il suo pubblico.

“Un altro Royal Wedding, oggi sull’Amiata”, recita la didascalia scritta a corredo dello scatto che ritrae la conduttrice in abito da sposa felice e sorridente accanto a suo marito. Una notizia fantastica, quindi. E ce lo dimostrano ampiamente i numerosi commenti giunti sotto la foto. A questo punto, però, ci chiediamo: di chi parliamo? Vi sveliamo subito ogni dettaglio.

È convolata a nozze, matrimonio a sorpresa per l’amatissima conduttrice: annuncio incredibile

Nessuno sapeva che sarebbe convolata a nozze ed è proprio per questo motivo che la foto che la ritrae nel giorno del suo matrimonio ha riscosso un successo davvero incredibile. La famosissima conduttrice si è sposata. E a darne notizia, come dicevamo precedentemente, è proprio il suo collega. Stiamo parlando proprio di Alessandra Sardoni, volto noto e famosissimo di La7.

Come anticipato poco fa, non abbiamo moltissime notizie sul marito di Alessandra Sardoni. Fino ad oggi,infatti, resta ancora un ‘alone di mistero’ sulla sua identità. Quello che, però, conta sapere è che accanto a lui, Alessandra è davvero felice ed innamorata. E queste foto condivise da Enrico Mentana su Instagram ce ne danno ampia testimonianza.

Tantissimi auguri ad Alessandra Sardoni e a suo marito per questa nuova vita insieme!