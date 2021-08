La famosa conduttrice lascia la Rai dopo più di 25 anni di lavoro: “Dicono che sono vecchia”, ecco di chi si tratta

Una famosa conduttrice dice addio alla Rai dopo ben 25 anni. La donna ha dato il triste annuncio in una lunga intervista. Le sue parole hanno sconvolto il pubblico, che si era affezionato in tutti questi anni. Chi prenderà adesso il suo posto nella rete pubblica? Di seguito vi diciamo di chi stiamo parlando, riportandovi le sue parole.

LEGGI ANCHE: La famosa conduttrice è convolata a nozze: notizia a sorpresa, nessuno sapeva nulla

La famosa conduttrice dice addio alla Rai: le sue parole

L’annuncio di Paola Ferrari è arrivato come un fulmine a ciel sereno. La conduttrice dichiara di lasciare la Rai dopo oltre 25 anni di carriera. La donna l’ha annunciato nel corso do un’intervista rilasciata a Italia Oggi: “Mi dicono che sono vecchia, accompagno la nazionale in Qatar e poi saluto tutti“. La Ferrari, dunque, sarà in Rai fino alla prima metà di dicembre. I mondiali in Qatar, infatti, si svolgeranno per la prima volta dal 21 novembre al 18 dicembre.

La Ferrari ha già le idee chiare riguardo al futuro: “Mi dedicherò a tempo pieno al cinema”. La conduttrice lavorerà insieme al marito Marco De Benedetti. Dal 2017, acquistando una quota di partecipazione pari al 5,76%, la donna è entrata a far parte del consiglio di amministrazione della società del marito.

Nel frattempo, Paola Ferrari resterà al timone dei programmi che raccontano le partite della nazionale italiana. Non sappiamo invece se andranno in onda “Novantesimo Minuto” e la “Domenica Sportiva”. La Ferrari, in merito a questo, ha dichiarato: “si tratta ancora con la Lega Serie A sull’acquisto dei diritti in chiaro per quelle trasmissioni. Non credo riusciremo a strappare qualcosa al sabato. Ma non so”.

La carriera di Paola Ferrari in Rai

Paola Ferrari è una delle giornaliste più amate dagli italiani, oltre che per la sua straordinaria bellezza, anche per la sua classe, la sua eleganza e ovviamente la sua bravura. La donna ha legato il suo volto alla Rai, con la quale lavora da oltre 25 anni. La donna ha sempre condotto programmi televisivi legati allo sport, tra i quali spiccano La Domenica sportiva e 90° minuto. Di recente ha invece raccontato lo spettacolare percorso della nazionale italiana ad Euro 2020.