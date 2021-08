Rihanna, sapete a quanto ammonta il suo patrimonio? Cifra da capogiro!

Rihanna, sapete a quanto ammonta il patrimonio della famosissima star? Cifra da capogiro!

Sopra di lei solo Oprah Winfrey. Rihanna è la seconda donna intrattenitrice più ricca al mondo e la più ricca in assoluto tra le musiciste. A riportarlo è Forbes, che colloca la cantante, il cui vero nome è Robyn Fenty, nella categoria più prestigiosa al mondo: quella dei Miliardari.

LEGGI ANCHE ——>Sapere quanto guadagna il marito di Elettra Lamborghini ti lascerà senza parole

Ma a quanto ammonta il patrimonio della star? La cifra vi lascerà senza parole. Scopriamo i dettagli dei guadagni della mitica cantante.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Rihanna la cantante più ricca al mondo: ecco a quanto ammonta il suo patrimonio

Un’artista stellare e un patrimonio da capogiro. Rihanna è la cantante più ricca del nostro paese e il suo patrimonio vi lascerà a bocca aperta. Secondo quanto riportato da Forbes, parliamo di 1,7 miliardi di dollari! Eh si, numeri da capogiro per la cantante, che non è diventata così ricca soltanto grazie alla musica. Il colpo di genio è arrivato nel 2017, quando la star ha lanciato la Fenty Beauty, la sua personalissima linea di cosmetici, creata insieme a Lvmh di Bernard Arnault: da lì proviene gran parte della sua fortuna, circa 1,4 miliardi di dollari.

Il resto del suo patrimonio proviene dalla sua azienda di lingerie, Savage per Fenty, lanciata nel 2018, e dalla sua straordinaria carriera musicale, che la vede sempre al top delle classifiche mondiali, e al cinema. Forse non tutti lo sanno, ma Rihanna ha preso parte a ben otto film e quattro serie tv. Infine, non dimentichiamo la potenza dei social: anche lì, la star nata alle Barbados è una delle numero uno in assoluto. Su Instagram ha ben 101 milioni di followers, su Twitter ne ha 102,5 milioni e su Tik Tok 1,4.

Non una semplice cantante, quindi, ma una vera e propria icona di stile e di bellezza. Idee geniali che hanno reso la star, oggi 33 enne, una delle donne più ricche al mondo.