Mtv Trip, Luca e Paolo: forse in pochi ricorderanno com’erano, quasi irriconoscibili; il programma risale al 2000.

Si chiamano Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, ma per tutti sono semplicemente Luca e Paolo, il duo comico italiano che da anni diverte il pubblico. Entrambi genovesi, provengono dal teatro, per poi approdare in tv. Una carriera ricca di successi, tra televisione e cinema. Tra i programmi più amati c’è senza dubbio Camera Cafè, che hanno iniziato nel 2003, ma qualche anno prima sono stati i protagonisti di una serie di telefilm-documentari su Mtv. Ricordate MTV trip?

È stato una sorta di reality show, andato in onda dal 2000 al 2002, durante il quale i due conduttori andavano in giro per l’Europa a bordo di una Fiat 130 con allestimento autofunebre. Risate a non finire, ma ricordate com’erano i due comici ben 20 anni fa? Quasi irriconoscibili!

Luca e Paolo, ricordate com’erano nel 2000? Eccoli durante l’avventura di Mtv trip

Una carriera ricca di successi per Luca e Paolo, uno dei due comici più amati ed apprezzati del nostro Paese. Ma forse non tutti ricordano che, nel 2000, i due genovesi sono stati i protagonisti di Mtv Trip, un docu reality prodotto da MTV Italia.

Oggi Luca ha 50 anni e Paolo 52, ma siete curiosi di vedere come erano nel 2000? Il loro look vi stupirà! Date un’occhiata:

Eh si, i due comici si mostravano con acconciature decisamente diverse a quelle con cui siamo abituati a vederli oggi. Se Luca sfoggiava una lunga chioma riccia, Paolo optava per capelli super rasati. Come sempre, come oggi, i due erano super uniti. Lavorano insieme dal 1991, anche se spesso li abbiamo visti anche separati in impegni differente. Oggi, i due sono al timone del programma calcistico Quelli che il calcio, in onda su Rai Due ogni domenica pomeriggio: il duo conduce la trasmissione dal 2017.