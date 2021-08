In Grand Hotel era così, vederlo oggi vi lascerà senza parole: è irriconoscibile, la trasformazione dell’attore.

Una storia emozionante, ricca di intrighi e di colpi di scena incredibili. Parliamo di Grand Hotel, la serie tv spagnola in onda in Italia su Canale 5. Questa sera, come ogni domenica , sarà trasmessa una nuova puntata: accadrà davvero di tutto. Protagonista del telefilm è il giovane Julio Olmedo, interpretato da Yon Gonzalez. Forse non tutti sanno che la serie è stata girata diversi anni fa, tra il 2011 e il 2013!

Sono passati circa dieci anni…siete curiosi di vedere com’è oggi l’attore spagnolo? Ecco come si mostra sui suoi social

In Grand Hotel era così, l’attore di Julio oggi è irriconoscibile: trasformazione incredibile

Leale e determinato a scoprire la verità a tutti i costi, Julio Olmedo è il protagonista di Grand Hotel, la serie tv spagnola trasmessa da Canale 5. La storia d’amore tra il cameriere e la ricca Alicia Alarcon sta facendo sognare il pubblico. Che forse non sa che, in Spagna, la serie è stata trasmessa ben dieci anni fa.

Ricordate quel giovane, sbarbato, che abbiamo visto al Gran Hotel? Ebbene, l’attore è cambiato notevolmente negli anni. Il suo look, oggi, è decisamente più “aggressivo”: capelli lunghi, che lega spesso, e barba altrettanto lunga. Date un’occhiata a questo scatto, condiviso proprio dall’attore sul suo seguitissimo canale Instagram:

Eh si, quasi irriconoscibile! Ma c’è da dirlo, Yon mantiene il suo fascino in entrambe le ‘versioni’. L’attore, che oggi ha 35 anni, vive a Madrid. Oltre al ruolo di Julio, lo ricordiamo per la partecipazione alla serie spagnola El internado e alla prima produzione spagnola di Netflix Le ragazze del centralino. Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire cosa accadrà nel misterioso hotel di lusso. L’appuntamento è per questa sera, alle ore 21 e 30, si Canale 5.