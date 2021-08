Netflix, le regole per attori e operatori: nessuno può tirarsi indietro

Nessuno potrà tirarsi indietro, Netflix ha già deciso: ecco il nuovo protocollo per attori ed operatori, è la prima piattaforma di streaming ad aver imposto queste regole.

Il Coronavirus continua a non dare tregua ai cittadini di tutto il mondo. Nonostante la scoperta del vaccino, il virus continua ad essere una minaccia e per questo motivo bisogna ancora fare tanta attenzione. Nelle scorse settimane diversi set di serie televisive sono stati chiusi per via di nuovi contagi: un focolaio si è formato nel cast di Bridgerton che si è dovuto per questo motivo fermare nel corso delle riprese della seconda stagione. Questi ‘stop’ sembrano essere piuttosto dannosi sul piano economico per Netflix: per questo motivo, leggiamo, la piattaforma streaming adotterà un nuovo protocollo!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI