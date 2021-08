Hanno formato una coppia a Matrimonio a prima vista Italia 5: com’è la loro vita oggi dopo 1 anno? Clamoroso colpo di scena: chi l’avrebbe detto.

Siete in trepida attesa di scoprire cosa ci riserverà questa settima stagione di Matrimonio a Prima vista Italia? Come darvi torto! Se vi può consolare, anche noi non vediamo l’ora di scoprire cosa accadrà. E, soprattutto, se tutte le coppie scelte continueranno a stare insieme. In attesa, però, di sapere qualche cosa in più, volete fare con noi un passo indietro e scoprire cosa è successo alle coppie delle precedenti edizioni? In alcuni dei nostri articoli, vi abbiamo parlato di alcuni dei ‘vecchi’ protagonisti. A partire da Steven fino a Francesca Musci, vi abbiamo fornito tante informazioni sulla vita di oggi di alcuni suoi ex concorrenti. Adesso, invece, è il turno di una coppia che ha preso parte alla quinta edizione del programma.

Leggi anche –> La ricordate a Matrimonio a prima vista nel 2018? Eccola dopo 3 anni: com’è cambiata la sua vita

Insieme a Nicole Soria ed Andrea Ghiselli, anche Luca Cantiano e Giorgia Pantini hanno formato una coppia di Matrimonio a prima vista Italia 5. I due, come ricorderete, avevano deciso di lasciare il programma insieme. Qualche mese più tardi, però, hanno deciso di divorziare. A questo punto, però, ci chiediamo: com’è la loro vita oggi? Scopriamolo!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

È stata una coppia di Matrimonio a prima vista Italia 5: clamoroso colpo di scena

Luca Cantiano e Giorgia Pantini, quindi, hanno formato una coppia di Matrimonio a Prima vista Italia 5. Appurato che, seppure dopo il programma i due hanno deciso di uscire insieme e di continuare il loro matrimonio, trascorsi alcuni mesi, si sono detti definitivamente ‘addio’, siete curiosi di sapere com’è cambiata la loro vita ad oggi? È trascorso soltanto un anno dalla messa in onda del loro percorso, ma come sono oggi?

Stando a quanto si apprende dal suo profilo Instagram, non soltanto sembrerebbe che Giorgia abbia chiuso il matrimonio con Luca, ma che abbia iniziato una relazione con un altro partecipante dello stesso programma. Parliamo proprio di Fabio, concorrente di Matrimonio a prima vista Italia 6. Cosa sappiamo, invece, del suo lavoro? Beh, sembrerebbe che, nonostante il successo, Gioria sia rimasta quella di sempre. Dalla sua bio Instagram, infatti, si legge che è un’insegnante ed allenatrice.

Cosa sappiamo, invece, di Luca? Purtroppo, poco e nulla! Da quanto si apprende dal suo profilo social, sembrerebbe che attualmente sia single.

Vi piacevano come coppia?