Nel cast del Grande Fratello VIP anche una famosa ex corteggiatrice di Uomini e Donne: sapete di chi si tratta? L’indiscrezione ha lasciato tutti di stucco!

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello VIP. Manca poco per il grande ritorno di Alfonso Signorini in onda su Canale 5: ma sapete già da chi sarà affiancato vero? Non ci saranno più Pupo ed Antonella Elia: le due opinioniste scelte da Signorini sono Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Il cast per le messe in onda in studio è già stato deciso ed è super pronto per cominciare: ma chi entrerà nella casa più spiata d’Italia? E’ arrivata una nuova incredibile indiscrezione!

Grande Fratello Vip, nel cast anche un’ex amatissima corteggiatrice: indiscrezione ‘choc’

Il Grande Fratello VIP prepara i suoi concorrenti per una nuova e fiammante edizione. Alberto Dandalo per il settimanale Oggi ha lanciato un’indiscrezione che ha lasciato tutti senza parole: sapete chi, secondo Dandolo, parteciperà al reality? Soleil Sorge!

“Non sa cantare, non sa recitare e nemmeno ballare e presentare ma in tv funziona perché dove c’è lei c’è sempre una polemica che infuoca gli ascolti. Soleil Sorge, forse anche per questa ragione, sarà una delle concorrenti della prossima edizione del Gf vip” scrive Alberto Dandolo. Ricordiamo tutti Soleil a Uomini e Donne: dopo esser uscita dal programma con Luca Onestini, fece a lungo parlare di lei. I due si lasciarono in diretta tv proprio durante la prima puntata del GF VIP, quando Luca, allora concorrente, scoprì il tradimento di lei con Marco Cartasegna.

Vi farebbe piacere rivederla dunque come concorrente della Casa più spiata d’Italia? Porterebbe senza dubbio, oltre la sua bellezza, anche il suo carattere forte. Con chi potrebbe andar d’accordo e con chi no? Non ci resta che attendere…