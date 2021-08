Lorella Cuccarini conferma le voci sul suo nuovo ruolo di insegnante di canto ad Amici: il retroscena su questa novità del tutto inaspettata.

Dopo l’indiscrezione lanciata in questi giorni da Dagospia, arriva finalmente la conferma: Lorella Cuccarini occuperà il ruolo di insegnante di canto nella prossima edizione di Amici.

A confermarlo è stata proprio la diretta interessata con una storia sul suo profilo Instagram: dal ballo al canto, quindi, per “la più amata dagli italiani” che negli ultimi anni abbiamo visto impegnata come docente nel famoso talent show condotto da Maria De Filippi.

Tramite il popolare social network, Lorella ha anche fatto alcune rivelazioni inedite sul cast di Amici 21 che, tra l’altro, dovrebbe iniziare anticipatamente e cioè il 18 settembre. Nulla è trapelato riguardo ad Arisa che, a quanto pare, non rientrerebbe nel corpo docenti della nuova stagione. Al posto della Cuccarini vedremo Raimondo Todaro come coach di ballo dopo il clamoroso abbandono di Ballando con le stelle che ha originato una polemica a distanza con Milly Carlucci.

Lorella ha poi rivelato un retroscena inedito sul suo nuovo ruolo ad Amici: vediamo di cosa si tratta.

Lorella Cuccarini, incredibile: clamorosa rivelazione della nuova insegnante di canto di Amici

La notizia del passaggio dal ballo al canto della bionda showgirl non ha mancato di scatenare polemiche social. Il nuovo ruolo di Lorella infatti ha fatto storcere il naso a coloro che non la ritengono sufficientemente competente per insegnare tale disciplina. Su questo lei ha risposto molto chiaramente su Instagram: “Dopo 15 singoli, 6 album, 2 dischi di platino e 1 d’oro, 5 musical cantati dal vivo e 1 Festival di Sanremo, come cantante penso di poter ricoprire quel ruolo”.

Una novità che indubbiamente ha lasciato tutti di stucco, ma la ballerina ha raccontato il retroscena inedito dietro questo colpo di scena: “È stata una richiesta personale di Maria e di Maria mi fido ciecamente. Sono onorata di aver ricevuto una proposta simile. Credo che nella storia del programma non sia mai accaduto prima che un docente abbia ricoperto due discipline”.

Voi cosa ne pensate? Secondo voi Maria ha fatto la scelta giusta?